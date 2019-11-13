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Polis, öğrencileri maça götürdü

7 saat önce

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Büro Amirliği tarafından gerçekleştirilen etkinlik ile Çorlu İlçesinde öğrenim gören 24 ortaokul öğrencisi geçtiğimiz günlerde oynanan Fenerbahçe-Kasımpaşa maçını İstanbul Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda izledi.

Polis, öğrencileri maça götürdü, System.String[]

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Büro Amirliği tarafından gerçekleştirilen etkinlik ile Çorlu İlçesinde öğrenim gören 24 ortaokul öğrencisi geçtiğimiz günlerde oynanan Fenerbahçe- Kasımpaşa maçını İstanbul Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda izledi.


Çorlu Kaymakamlığı ve Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün öncülük yaptığı, Çorlu Belediyesi ve Çorlu Fenerbahçeliler Derneği'nin desteklediği organizasyonda, futbol müsabakasını keyifle izleyen öğrenciler, unutamayacakları güzel bir gün geçirdiler. - TEKİRDAĞ

Şükrü Saraçoğlu Stadyumu, Emniyet Müdürlüğü, Kasımpaşa, Çorlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 12:43 Kaynak: İHA
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