Son Dakika Haberleri: Polis otosu ile otomobil çarpıştı: biri polis 2 hafif yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Polis otosu ile otomobil çarpıştı: biri polis 2 hafif yaralı

55 dakika önce

Karabük'te göreve giden polis otosu ile otomobil çarpıştı.

Polis otosu ile otomobil çarpıştı: biri polis 2 hafif yaralı, System.String[]
Karabük'te göreve giden polis otosu ile otomobil çarpıştı. Kazada biri polis, iki kişi hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, merkeze bağlı Yenişehir Mahallesi Necatibey Caddesi üzerinde meydana geldi. İsmail Güven idaresindeki 78 DE 167 plakalı otomobil ile şehir merkezine seyir halinde iken Mithat Paşa Caddesi üzerinden göreve giden polis memuru Hasan Öztürk idaresindeki 78 A 4837 plakalı resmi polis otosu ile kontrolsüz kavşakta çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile polis otosu Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) direğine çarparak dururken, otomobil ise kaldırıma çıkarak durabildi. Kaza sonrası otomobilde bulunan Birsen Güven, şoka girerek gözyaşlarına boğuldu. Kaza yapan polis ekiplerinin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve trafik ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen 112 ekiplerince polis memuru Hasan Öztürk ile Birsen Güven Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan olay yerine gelen Emniyet Müdür Yardımcısı Osman Gül'de incelemelerde bulunarak yaralılara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, kısmen trafiğe kapanan yol polis otosunun çekici ile kaldırılması sonrası yeniden açıldı. - KARABÜK
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 01:11 Kaynak: İHA
Karabük, Polis, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İcradan yarı fiyatına satılık Maserati Takla atan araç kaldırıma düştü, yayalar ölümün eşiğinden böyle döndü Kartal'da tacizciye linç girişimi kamerada Türkiye'nin konuştuğu Palu ailesi davasında yeni gelişme!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.6.2019 14:06:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Polis otosu ile otomobil çarpıştı: biri polis 2 hafif yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]