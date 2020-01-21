Polis şiddete karşı kadınları bilgilendirdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Polis şiddete karşı kadınları bilgilendirdi - Son Dakika

Polis şiddete karşı kadınları bilgilendirdi

6 saat önce

Gaziantep'te polis ekipleri kadına karşı şiddeti önlemek için kadınları bilgilendirdi.

Polis şiddete karşı kadınları bilgilendirdi, System.String[]

Gaziantep'te polis ekipleri kadına karşı şiddeti önlemek için kadınları bilgilendirdi.


İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis Şube Müdürlüğü ekipleri, SANKO Park'ta kadına karşı şiddetin önlenmesi için stant kurup, broşür dağıttı. SANKO Park'ı ziyaret eden kadınlara, Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgi verildi. Kadınlara uygulamayı indirmelerini tavsiye eden polis, uygulamayla şiddet ihbarına anında müdahale edilebileceğini söyledi.


KADES hakkında bilgi veren polis memuru İsmail Doğan, "İç İşleri Bakanlığının ve Genel Müdürlüğünün Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) telefonumuza bu programı indiriyoruz, taciz olayı darp olayı ve bu tarz olaylarda butona bastığımızda en yakın ekip kadına destek oluyor. 155, 156, 112 ekipleri o bölgeye intikal ediyorlar ve kadını alıyorlar. Kadınlarımıza bunları anlatıyoruz, telefonlarına bu programını indirmelerini istiyoruz. Onlarda çoğunlukla kendileri indiriyorlar. Yarın, bir gün 155 aramak veya adres falan tespit etmektense bu programı indirdiğinde tek tuşla acil butonuna basarak kendilerine yardım edilmesini istiyorlar ve böyle durumlarda en kısa sürede yardım geliyor" dedi. - GAZİANTEP

Gaziantep, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 05:18 Kaynak: İHA
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