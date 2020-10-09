Polis stant açıp, güvenli internet alışverişini anlattı - Son Dakika

ARDAHAN İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, bilinçli sosyal medya kullanımı ve güvenli internet alışverişi konularında vatandaşların bilgilendirilmesi amacıyla stant açıp, broşür dağıttı.

Son zamanlarda sosyal medya üzerinde yaşanan suç artışları, internetin bilinçsiz kullanımından kaynaklı sorunlar ve internet alışverişlerinde yaşanan dolandırıcılık olaylarını en aza indirme çalışmaları kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, vatandaşları bilgilendirmek amacıyla Kongre caddesinde stant açtı. Caddede vatandaşları durduran polis, siber suçlar hakkında kapsamlı bilgi edinilmesi amacıyla Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan broşürleri dağıttı.