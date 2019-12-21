Polis ve üniversite öğrencilerinden Yukarı Kırzı Köyüne ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Polis ve üniversite öğrencilerinden Yukarı Kırzı Köyüne ziyaret - Son Dakika

Polis ve üniversite öğrencilerinden Yukarı Kırzı Köyüne ziyaret

6 saat önce

Bayburt Emniyet Müdürlüğü Bilgilendirme Önleme Faaliyetleri (BÖF) Büro Amirliği tarafından hazırlanan "Tarih Işığında Kahvehane Muhabbetleri" projesi kapsamında Bayburt Üniversitesi öğrencileri, Aydıntepe ilçesine bağlı Yukarı Kırzı Köyünü ziyaret ederek burada yaşanan Ermeni katliamını...

Polis ve üniversite öğrencilerinden Yukarı Kırzı Köyüne ziyaret, System.String[]

Bayburt Emniyet Müdürlüğü Bilgilendirme Önleme Faaliyetleri (BÖF) Büro Amirliği tarafından hazırlanan "Tarih Işığında Kahvehane Muhabbetleri" projesi kapsamında Bayburt Üniversitesi öğrencileri, Aydıntepe ilçesine bağlı Yukarı Kırzı Köyünü ziyaret ederek burada yaşanan Ermeni katliamını yöre halkından dinlediler.


Bayburt'un Aydıntepe ilçesine bağlı Yukarı Kırzı Köyü'nde Ermenler'in saldırıları karşısında su kuyularına kendilerini atarak hayatlarını kaybeden Müslüman Türk kadınlarının isminin yaşatıldığı İffet Anıtı'nı ziyaret ederek dua eden polis ve öğrenciler, duygulu anlar yaşadı.


Bayburt Emniyet Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Büro Amirliği polisleri, "Bu vahşeti gelecek kuşakların bilmesi ve gençlerimize tarih bilincini aşılayarak, öğrenim süreleri boyunca Bayburt ilindeki Ermeni Çetelerince yapılan katliamları yakından görmeleri, dünün çetelerinin bugünün terör örgütleri olarak karşımıza çıktığı gerçeğini bilmeleri için çalışmalarımıza bugün bir yenisini daha ekleyerek gençlerimizi bilgilendirmek için faaliyetlerimize devam edeceğiz. Tarih Işığında Kahvehane Muhabbetleri Projesi kapsamında Bayburt Üniversitesi öğrencileri ile birlikte Aydıntepe ilçesine bağlı Yukarı Kırzı Köyü ziyaretimizi gerçekleştirip Ermeni işgaline uğrayan köyümüzdeki bu acıyı yakından yaşayanların torunlarının anlatımıyla yad ettik." dedi.


Ziyaret kapsamında köy meydanındaki kahvehanede toplanan öğrenciler, Köy Muhtarı Enver Gür ve Bayburt Şehit ve Gazi Aileleri Başkanı (ŞADDER) Selami Köksal'dan geçmişte yaşanan Ermeni zulmünü dinledi. - BAYBURT

Bayburt Üniversitesi, Emniyet Müdürlüğü, Bayburt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 10:20 Kaynak: İHA
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