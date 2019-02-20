Son Dakika Haberleri: Polise Yakalanmamak İçin Balkondan Atladı

Polise Yakalanmamak İçin Balkondan Atladı

1 saat önce

Bartın'da çeşitli suçlardan aranması bulunan şahıs, evine gelen polisleri görünce balkondan atladı.

Polise Yakalanmamak İçin Balkondan Atladı, System.String[]
Bartın'da çeşitli suçlardan aranması bulunan şahıs, evine gelen polisleri görünce balkondan atladı. Yaralanan şahıs, hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "güveni kötüye kullanma, tehdit, şantaj ve bilişim" suçlarından araması bulunan E.A'nın (45), Çatmaca mevkisindeki evine gitti.

Polis ekiplerini gören E.A. ikinci katta bulunan evinin balkonundan beton zemine atladı. Kaçmaya çalışan zanlı, yaralandığı için başarılı olamadı.

Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan E.A'nın bacağında kırık oluştuğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 11:56 Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Bartın, Güncel
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