Polisi yaralayan şahıs vurularak etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Adana'da ihbar üzerine bir eve giden polislere bıçakla saldıran ve bir polisi yüzünden yaralayan şahıs, vurularak etkisiz hale getirildi.



Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi Barbaros Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 155 Polis İmdat hattına gelen 17112. Sokak'ta bir evde kavga olduğu ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine yönlendirildi. Eve giderek kapıyı çalan polis memurlarından Ali Göçer, kapıyı açan Mehmet E. adlı şahsın bıçaklı saldırısı sonucu yüzünden yaralandı. Polis memuru Ali Göçer ve Abdulkadir Öcal, zanlıyı bacaklarına ateş ederek etkisiz hale getirdi. Yaralanan Ali Göçer ise arkadaşları tarafından Seyhan Devlet Hastanesine götürüldü. Polisi memuru Göçer'in hayati tehlikesi olmadığı öğrenilirken, bacaklarından vurulan zanlı için polis ambulans istedi. Olay yerine gelen ambulansla zanlı Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı. Bu arada olay yerine aralarında özel harekatın da olduğu çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Sokağın giriş çıkışı kapatıldı.



Zanlının şizofren hastası olduğu, daha önce de evine gelen polislere saldırdığı ve yaraladığı ileri sürüldü. - ADANA