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Son dakika: POLİSİN BIÇAKLANDIĞI KOMŞU KAVGASINDA 10 ŞÜPHELİ ADLİYEDE - Son Dakika

Son dakika: POLİSİN BIÇAKLANDIĞI KOMŞU KAVGASINDA 10 ŞÜPHELİ ADLİYEDE

18.08.2021 12:21

Son dakika haberine göre MANİSA'da komşu kavgasını ayırmak isteyen polis memuru Özgür İşnel'in (45) bıçakla yaralandığı olayla ilgili gözaltına alınan 10 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

MANİSA'da komşu kavgasını ayırmak isteyen polis memuru Özgür İşnel'in (45) bıçakla yaralandığı olayla ilgili gözaltına alınan 10 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Turgutlu ilçesinde Yeni Mahalle Düz Sokak'ta geçen pazar, saat 21.00 sıralarında iki komşu arasında, 'halı silkelenmesi' nedeniyle kavga çıktı. Kavga, tarafların yakınları da karışınca büyüdü. Olay yerinden geçen Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru, evli ve 2 çocuk babası Özgür İşnel, araya girip, tarafları ayırmak isterken göğsüne aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralandı. Kanlar içinde kalan İşnel, bu sırada adrese gelen meslektaşlarınca ekip otosuyla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumu iyiye giden 20 yıllık polis memuru İşnel'in tedavisi sürüyor.

Olayın ardından polis ekipleri, M.C.B. (16), H.B. (52), E.B. (20), K.B. (18), A.B. (21), K.B. (21), S.B. (19), K.B. (40), Ü.B. (24), M.E. (17) isimli 10 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından sağlık kontrolleri için Turgutlu Devlet Hastanesi'ne götürüldü. İl Emniyet Müdürlüğü'nce görevlendirilen çevik kuvvet ekipleri de adliye önünde önlem aldı. Şüpheliler, sağlık raporlarının ardından bugün saat 10.30 sıralarında adliyeye sevk edildi.

Son dakika: POLİSİN BIÇAKLANDIĞI KOMŞU KAVGASINDA 10 ŞÜPHELİ ADLİYEDE
Son dakika: POLİSİN BIÇAKLANDIĞI KOMŞU KAVGASINDA 10 ŞÜPHELİ ADLİYEDE
Son dakika: POLİSİN BIÇAKLANDIĞI KOMŞU KAVGASINDA 10 ŞÜPHELİ ADLİYEDE
Son dakika: POLİSİN BIÇAKLANDIĞI KOMŞU KAVGASINDA 10 ŞÜPHELİ ADLİYEDE
Son dakika: POLİSİN BIÇAKLANDIĞI KOMŞU KAVGASINDA 10 ŞÜPHELİ ADLİYEDE
Son dakika: POLİSİN BIÇAKLANDIĞI KOMŞU KAVGASINDA 10 ŞÜPHELİ ADLİYEDE
Son dakika: POLİSİN BIÇAKLANDIĞI KOMŞU KAVGASINDA 10 ŞÜPHELİ ADLİYEDE
Son dakika: POLİSİN BIÇAKLANDIĞI KOMŞU KAVGASINDA 10 ŞÜPHELİ ADLİYEDE

Devlet Hastanesi, Polis Memuru, Turgutlu, kavga, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika: POLİSİN BIÇAKLANDIĞI KOMŞU KAVGASINDA 10 ŞÜPHELİ ADLİYEDE - Son Dakika


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