Son Dakika Haberleri: Polisin "dur" ihtarına uymayarak araçlara çarpan sürücü kaçtı
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Polisin "dur" ihtarına uymayarak araçlara çarpan sürücü kaçtı

12 dakika önce

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayan ve park halinde bulunan araçlara çarpan sürücü, otomobili bırakarak kaçtı.

Polisin
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayan ve park halinde bulunan araçlara çarpan sürücü, otomobili bırakarak kaçtı.
Alınan bilgiye göre, ilçe merkezinde devriye halindeki polis ekipleri, şüphelendikleri 46 DN 193 plakalı otomobili durdurmak istedi.
Polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü, Kızılcaoba Mahallesi Mohaçlar Sokak'ta park halindeki Adnan Gökçecik'in 46 E 6108 ve Bayram Öztürk'e ait 07 LJ 997 plakalı araca çarparak durabildi.
Terk edilen otomobilde inceleme yapan polis ekipleri, sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.
Otomobil, çekici yardımıyla otoparka çekildi.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 11:48 Kaynak: AA
Kahramanmaraş, Elbistan, Polis, Güncel
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