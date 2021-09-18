Polisin "Dur" ihtarına uymayıp ateş açarak 4 polisi yaralayan şahıslar zaten aranıyormuş - Son Dakika

Mesut Özil oy vereceği partiyi açıkça ilan etti: Artık onun arkasındayım

Eski Survivor yarışmacısı Öykü annesiyle fotoğrafını paylaştı, herkes aynı yorumu yaptı

Bu halini unutun! 20 kilo verip estetik yaptıran Türkan Şoray bambaşka biri oldu

Ormanı yakarken yakalandı! "Neden yakıyorsun?" sorusuna da iki kelimelik cevap verdi

Hatay'ın Antakya ilçesinde dün gece saatlerinde yaşanan olayda, uygulama noktasında polisin ihtarlarına uymayan ve polis aracına doğru ateş açan şahıs, 4'ü polis olmak üzere 5 kişiyi yaraladı. Bugün gerçekleştirilen çalışma sonucu yakayı ele veren şahıslardan ikisinin "mala zarar verme suçundan arandıkları" bilgisi verildi.

TABANCA ELE GEÇİRİLDİ

Şükrü Balcı Caddesi'ndeki uygulama noktasında dün, "dur" ihtarına uymayıp kaçtıkları otomobilden pompalı tüfekle ateş ederek 4'ü polis 5 kişiyi yaralayan 5 şüpheli tespit edildi. Şüpheliler K.H, M.H, C.H, N.H ve H.H, gözaltına alındı. Şüphelilerden H.H'nin üst aramasında tabanca ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri süren şüphelilerden ikisinin mala zarar verme suçundan arandıkları tespit edildi.

YAYA OLARAK KAÇTILAR

Polis ekipleri dün Şükrü Balcı Caddesi'ndeki uygulama noktasında şüpheli bir otomobili durdurmak istemiş, sürücüsünün polisin "dur" ihtarına uymadığı otomobilden pompalı tüfekle çevreye ateş açılmıştı. Yaşanan kovalamaca sonucu Atatürk Caddesi ve 75. Yıl Caddesi'nde durdurulmak istenen araçtan tekrar ateş edilmiş ve çevreye yayılan saçmalardan 4 polis ile 1 vatandaş hafif yaralanmıştı. Şüpheliler, otomobili Bozöyük Mahallesi yakınlarında terk ederek yaya olarak kaçmıştı.