Polisin durdurduğu araçta 50 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika

Polisin durdurduğu araçta 50 kaçak göçmen yakalandı

KOCAELİ'de TEM Otoyolu'nda polis tarafından durdurulan bir araçta bulunan 50 kaçak göçmen yakalandı.

KOCAELİ'de TEM Otoyolu'nda polis tarafından durdurulan bir araçta bulunan 50 kaçak göçmen yakalandı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu'nda şüpheli bir aracı durdurdu. Araçta inceleme yapan ekipleri, araç içerisinde bulunan 50 göçmeni yakaladı. Olayla ilgili araç sürücüsü ve organizatör olduğu tespit edilen iki kişi hakkında adli işlem başlatıldı. 50 düzensiz göçmen işlemlerinin yapılması için İl Göç İdaresi'ne götürüldü.



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