Polisten Engelli Vatandaşa Akülü Sandalye

Ankara'da görev yapan polis memuru Mustafa Şahin, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Boğazöğren köyünde yaşayan engelli vatandaş Ebubekir Tarhan'a akülü sandalye hediye etti.

Başlattığı proje kapsamında Türkiye'nin dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaşan polis memuru Mustafa Şahin, bugüne kadar Şırnak genelinde yüzlerce akülü sandalye ile binlerce bot ve mont yardımında bulundu. Şahin'in öncülüğünde gönüllü ekipler tarafından temin edilen akülü sandalye, ihtiyaç sahibi Ebubekir Tarhan'a teslim edildi. Yapılan yardım karşısında büyük mutluluk yaşayan Tarhan, destek olan herkese teşekkür ederek, "Yıllardır bu durumdayım. Allah razı olsun, bana bu güzel akülü sandalyeyi gönderdi. Çok teşekkür ederim" dedi. - ŞIRNAK