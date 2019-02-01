Polisten Kaçan 5 Şüpheli, Kovalamacayla Yakalandı
1 saat önce
ADANA'da sürücüsünün 'dur' ihtarına uymadığı hafif ticari araçtaki 5 kişi, kovalamacayla yakalanıp, gözaltına alındı.
ADANA'da sürücüsünün 'dur' ihtarına uymadığı hafif ticari araçtaki 5 kişi, kovalamacayla yakalanıp, gözaltına alındı. Merkez Seyhan
ilçesi Mustafa Kemal Paşa
Bulvarı'nda saat 04.00 sıralarında uygulama yapan polis ekipleri, 01 DHY 39 plakalı hafif ticari aracı durdurmak istedi. Ancak sürücü 'dur' ihtarına uymadı. Polis
ekipleri de hızla uzaklaşan aracın peşine düştü. Mustafa Kemal Paşa
Bulvarı'ndan Kuzey Kıyıboyu Caddesi
'ne çıkan hafif ticari araç, daha sonra Mehmet Akif Ersoy
Caddesi'ne, buradan da İsmet Paşa
Caddesi'nden Şehit Mehmet Özer
Caddesi'ne geçti. Narlıca
Mahallesi'nde sürücü ve yanındaki 4 kişi, aracı terk etti. Polis, yaya olarak kaçmaya çalışan sürücü Veysel B. ve 4 arkadaşını kısa sürede yakaladı.
Araçta yapılan aramada suç unsuruna rastlanmazken, 5 şüpheli, Denizli
Şehit Özer Özkaya Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.
- Adana
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 08:01 Kaynak: DHA
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