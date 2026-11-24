ABD'nin Louisiana eyaletinde yaşanan sıra dışı kovalamaca, polis kamerasına yansıyan timsah saldırısıyla dikkat çekti. Trafik ekiplerinin durdurduğu otomobilden kaçan 40 yaşındaki Victor Rivas, saklanmak için girdiği bataklıkta timsahın saldırısına uğradı. Yaralı halde kaçmaya devam eden şüpheli, bu kez havadan takip yapan polis drone'u sayesinde yakalandı.

KOVALAMACA OTOYOLDA BAŞLADI

Louisiana Eyalet Polisi, Jefferson Parish bölgesindeki Interstate 10 otoyolunda tehlikeli araç kullandığı bildirilen bir Toyota Supra'nın peşine düştü. Beton bariyere çarptığı ve lastiği patladığı belirtilen araç, daha sonra Interstate 310 üzerinde durduruldu.

Aracın sürücüsü olduğu belirlenen 40 yaşındaki Victor Rivas'ın alkollü olduğundan şüphelenen ekipler, inceleme başlattı. Ancak Rivas, polislerin işlemleri sırasında araçtan inerek kaçtı ve otoyolun yükseltilmiş bölümünden aşağıdaki bataklık alana atladı.

TİMSAH SALDIRDI, ŞÜPHELİ KAÇMAYI SÜRDÜRDÜ

Polis ekipleri ve St. Charles Parish Şerifliği görevlileri, Rivas'ı bir süre sonra Highway 61 yakınlarında yürürken gördü. Ekiplerin kendisine yaklaşması üzerine yeniden kaçan şüpheli, bu kez başka bir bataklık alana girdi.

Burada karşısına çıkan timsahın saldırısına uğrayan Rivas, iki kolundan yaralandı. Şeriflik tarafından paylaşılan vücut kamerası görüntülerinde, timsahın suyun içinde şüpheliye yöneldiği ve yaklaşık 30 saniye süren boğuşma anları yer aldı.

DRONE İLE BULUNDU

Timsah saldırısına rağmen kaçmaya devam eden Rivas, polis ekiplerinin drone yardımıyla yürüttüğü arama sonucunda tespit edildi. Bataklıktan çıkarken yakalanan şüpheli, önce hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralarının hayati tehlike oluşturmadığı bildirildi.

Rivas hakkında alkollü araç kullanma ve polise direnme suçlamalarıyla işlem yapıldı. Ayrıca ilk kazayla bağlantılı olarak çarpıp kaçma ve dikkatsiz araç kullanma iddiaları nedeniyle hakkında ek yakalama emirleri bulunduğu açıklandı.

TİMSAH YILIN YARDIMCI POLİSİ SEÇİLDİ

St. Charles Parish Şerifliği, olayın ardından sosyal medya hesabından timsahın polis üniforması giydirilmiş yapay zekâ görselini paylaştı. Paylaşımda timsah, esprili bir ifadeyle “Yılın Yardımcı Polisi” ilan edildi.

Şeriflik ayrıca sürücülere alkollü araç kullanmamaları, polisten kaçmamaları ve Louisiana bataklıklarında saklanmaya çalışmamaları yönünde uyarıda bulundu. Timsahın saldırı sırasında yaralanmadığı da belirtildi.