Polisten kaçtı, hırsızlık ihbarı yapınca yakalandı - Son Dakika

Polisten kaçtı, hırsızlık ihbarı yapınca yakalandı

13.11.2020 17:23
Polisten kaçtı, hırsızlık ihbarı yapınca yakalandı, System.String[]

Polisten kaçtı, hırsızlık ihbarı yapınca yakalandıDENİZLİ'de, dün kontrol noktasında polisin 'dur' ihtarına uymayan ve polis tarafından 15 kilometrelik kovalamaca sonucu yola serilen kapanla lastikleri patlatılarak durdurulabilen minibüsteki iki çocuk yakalanırken, kaçan minibüs sürücüsü...

Polisten kaçtı, hırsızlık ihbarı yapınca yakalandı

DENİZLİ'de, dün kontrol noktasında polisin 'dur' ihtarına uymayan ve polis tarafından 15 kilometrelik kovalamaca sonucu yola serilen kapanla lastikleri patlatılarak durdurulabilen minibüsteki iki çocuk yakalanırken, kaçan minibüs sürücüsü Azer Yıldızlar (18) ise 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, minibüsünün çalındığı ihbarında bulundu. Ancak, Yıldızlar, ifadesine başvurulmak üzere çağrıldığı Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı'nda, bu oyununa kanmayan jandarmalar tarafından gözaltına alındı. İki çocuk, jandarmadaki işlemlerin ardından serbest bırakılırken, Yıldızlar sevk edildiği adliyede tutuklandı. Denizli'de, dün saat 11.00 sıralarında, polis ekipleri, yol kontrolünde plakasız bir minibüsü durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan minibüs sürücüsü Azer Yıldızlar kaçmaya başladı. Polis, şehir merkezine doğru kaçıp, ara sokaklara girerek izini kaybettirmeye çalışan minibüsün eşine düştü. Polis, minibüsü, 15 kilometrelik kovalamacanın ardından Yenişafak Mahallesi, 1166 Sokak'ta, yola kapan sererek durdurdu. Lastikleri patlayan minibüsün sürücü Yıldızlar, kaçarken yanındaki H.A. (14) ve K.Y. (13) yakalandı. Denizli Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten 2 çocuk, daha sonra işlemleri için Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Yapılan incelemede, içinde çal ve honaz ilçelerindeki mermer ocaklarından çalındığı belirlenen bakır kablolar ele geçirilen minibüsün daha önce çekme belgeli olarak trafikten men edildiği tespit edilip, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.İki çocuk ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, polis kaçan minibüs sürücüsü Yıldızlar'ın yakalanması için çalışma başlattı.'ARACIM ÇALINDI' DİYE İHBARDA BULUNMUŞ

Yıldızlar, polis tarafından her yerde aranırken 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, minibüsünün çalındığı ihbarında bulundu. Olayın ardından Honaz ilçesi Kocabaş Mahallesi'ne kaçtığı belirlenen Yıldızlar'ın 'Minibüsüm çalındı' yalanına inanmayan jandarma ekipleri, ifadesine başvurmak çağırdı. İfade için gelen Yıldızlar, gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen yıldızlar, tutuklandı.


Hırsızlık, Minibüs, Çocuk, Polis, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Polisten kaçtı, hırsızlık ihbarı yapınca yakalandı - Son Dakika


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