POLİSTEN 'KLİPLİ' BAYRAM KUTLAMASI - Son Dakika

Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümünde Antalya Emniyet Müdürlüğü bir video klip hazırladı. Antalya Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıl dönümü kapsamında kutlanan 10 Nisan Polis Haftası nedeniyle bir video klip hazırladı. Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü'nün helikopterle operasyona gitmesi ile başlayan klip, Deniz Şube ekipleri ve motosikletli Yunus timlerinin görüntüleriyle sürdü. Görüntülerde, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne atlı polisler ile Antalya Valisi Ersin Yazıcı'nın da bulunduğu trafik kontrolleri yer aldı.