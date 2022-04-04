POLİSTEN 'KLİPLİ' BAYRAM KUTLAMASI - Son Dakika
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POLİSTEN 'KLİPLİ' BAYRAM KUTLAMASI

04.04.2022 13:26

Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümünde Antalya Emniyet Müdürlüğü bir video klip hazırladı.

Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümünde Antalya Emniyet Müdürlüğü bir video klip hazırladı. Antalya Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıl dönümü kapsamında kutlanan 10 Nisan Polis Haftası nedeniyle bir video klip hazırladı. Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü'nün helikopterle operasyona gitmesi ile başlayan klip, Deniz Şube ekipleri ve motosikletli Yunus timlerinin görüntüleriyle sürdü. Görüntülerde, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne atlı polisler ile Antalya Valisi Ersin Yazıcı'nın da bulunduğu trafik kontrolleri yer aldı.

POLİSTEN 'KLİPLİ' BAYRAM KUTLAMASI
POLİSTEN 'KLİPLİ' BAYRAM KUTLAMASI
POLİSTEN 'KLİPLİ' BAYRAM KUTLAMASI

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Antalya Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Polis, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel POLİSTEN 'KLİPLİ' BAYRAM KUTLAMASI - Son Dakika


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