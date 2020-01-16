Polisten metruk binalara denetim - Son Dakika
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Polisten metruk binalara denetim

6 saat önce

Balıkesir polisi metruk binalar, park, bahçeler ile araçlar dedektör köpek Baht'ın katılımı ile Narko sokak uygulaması yaptı.

Polisten metruk binalara denetim, System.String[]

Balıkesir polisi metruk binalar, park, bahçeler ile araçlar dedektör köpek Baht'ın katılımı ile Narko sokak uygulaması yaptı.


Türkiye genelinde eş zamanlı yapılan uygulama kapsamında Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı bölgelerde çok sayıda personelle denetim yaptı. Ekipler tarafından, uyuşturucu ticareti ve kullanımının yaygın olduğu değerlendirilen onlarca metruk bina, park ve bahçeler kontrol edilerek arandı. Ekipler eğitimli köpek Bath yardımıyla uyuşturucu madde aradı.


Yapılan çalışmalarda, 231 kişinin GBT sorgusu yapıldı, 33 araç kontrol edildi, aranan 7 kişi yakalandı. 83 metruk bina, 10 park ve 26 sokak kontrol edilirken yapılan aramalarda, 1.94 gram metamfetamin maddesi ile 10 adet extasy hap ele geçirildi. - BALIKESİR

Emniyet Müdürlüğü, Balıkesir, Türkiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 10:22 Kaynak: İHA
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