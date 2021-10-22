Üye Girişi
Bakan Soylu'dan FATF'a gri liste tepkisi - Son Dakika

Bakan Soylu'dan FATF'a gri liste tepkisi

22.10.2021 10:48

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'nin OECD'ye bağlı Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından gri listeye alınmasına sert tepki göstererek, "Bir eksiğimiz vardı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'nin OECD'ye bağlı Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından gri listeye alınmasına sert tepki göstererek, "Bir eksiğimiz vardı. Osman Kavala'yı serbest bırakmadık, Demirtaş'ı serbest bırakmadık, PKK ve FETÖ ile mücadelede kimseden talimat almadık. Onların PKK, PYD'sine Suriye'de fırsat tanımadık, eksiğimiz bu" dedi.

HAK-İŞ Konfederasyonu Başkanlar Kurulu, konfederasyonun 46'ıncı kuruluş yıl dönümü dolayısıyla toplandı. Toplantıya İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı. Toplantıda bir konuşma yapan Bakan Soylu, "Taliban ilk göreve geldiği zaman göç konusunda bir durgunluk vardı. Şimdi size bir rakam vereyim. Günde 5 bin kişi Afganistan-İran sınırını zorluyor. 3 binini

durduruyorlar, 2 bini İran sınırı içerisine giriyor. Çok uzun zamandır kamuoyuyla paylaştığımız bir rakam, 3,5 milyonun üzerinde İran'da Afgan var. Bunların 2 milyonu hareket etmeye hazır. Her gün gelen 2 bin kişiyi bunun üzerine ilave ederseniz aslında çok önemli bir göç dalgasıyla karşı karşıya kaldığımızı da buradan bir kez daha ifade etmek isterim. İran da bizim gibi bu göç dalgasını engellemek için elinden geleni yapıyor. İlk kez sınırlarında bir kamp kurmaya başladılar" dedi.

Son 5 yılda sadece 2 milyon 350 bin kişinin doğu ve güneydoğu sınırlarından Türkiye'ye girişinin engellediğini söyleyen Bakan Soylu, "1 milyon 150 bin kaçak göçmen yakaladık. Burada sınırlarda bu mücadeleyi yapmazsak, sınırlarımızda kaçak göçle mücadele etmezsek 3,5 milyon olan bu rakam belki de bunun iki katına, üç katına çıkacak. Bizim yaptığımız mücadele kaçak göçte büyük bir caydırıcılık ortaya koyuyor. Yaklaşık 300 bin göçmeni kendi ülkelerine gönderdik gönüllü olarak" açıklamasında bulundu.

466 bin Suriyeli'nin güvenli bölgelere geri gönderildiğini bildiren Bakan Soylu, "Yaklaşık 650 bin kişi hem deniz hem de kara sınırlarından Avrupa'ya geçti. Türkiye içerisinde yakaladığımız göçmenlerin önemli bölümünü ya yurt dışına gönderdik, kendi ülkelerine ya da Avrupa'ya geçtiler. Bu göç dalgasının durabileceğini kimse düşünmesin. Bu göç dalgasının durabilmesi için kaynağıyla mücadeleye, müdahaleye, iyileştirmeye ihtiyaç var. Afganistan'dan Pakistan'a, Afrika'ya kadar Türkiye'nin ortaya koyduğu samimiyet, gayret, iyi niyet ve bu ülkelere desteğin dışında Batı'nın Avrupa'nın 'mış' gibi yapmasının herhangi bir faydası olmuyor. Batı şu anda bir tiyatro oynuyor, figüranı da Avrupa'dır" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'DE DE 180'İN ALTINA DÜŞTÜ TERÖRİSTLER"

Tunceli bölgesinde önceden 570 terörist bulunduğunu aktaran Bakan Soylu, "Geçen hafta gittiğimizde 21 terörist kalmış. 3'ü sakat, kiminin kolu yok, kiminin bacağı yok, 1'i kalp rahatsızı, kaldı 18. Bunları bedeli ve maliyeti ne olursa olsun bu bölgede yaşatmamamız lazım. Şimdi Türkiye'de de 180 sayısının altına düştü teröristler" diye konuştu.

10 büyükelçiliğin Osman Kavala hakkında yaptığı açıklamayı değerlendiren Bakan Soylu, şunları söyledi:

"Hukukun üstünlüğünden bahsedenler bunlar, dönem dönem bizi eleştirenler de bunlar. Siz ne pervasız, ne edepsiz insanlarsınız. Türkiye'ye 10 tane büyükelçi çıkacak diyecek ki 'Şu adamı çıkartın, şu adamı şöyle yapın.' Yarın bizden Abdullah Öcalan'ı da çıkartmamızı isterler. 6-8 Ekim olaylarının faili, yönlendiricisi PKK'nın oyuncağı, gurur duyduğu Selahattin Demirtaş'ı da çıkarmamızı isteyebilirler. Türkiye'nin coğrafyaya etkisinden, ilgi alanlarını etki alanına dönüştürmesine çare aradıklarını hepimiz biliyoruz. İşini gördürmeye gelince 'Türkiye bizim müttefikimiz.' Öte yandan 10 tane büyükelçiye bildiri yayınlatıp müstemleke muamelesi yapmak 21'inci yüzyıla hala 20'inci yüzyılın o çarpık kafasıyla baktıklarının bir ifadesidir."

MALİ EYLEM GÖREV GÜCÜ'NE SERT TEPKİ

Merkezi Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'ne (OECD) bağlı Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından Türkiye'nin gri listeye alınması hakkında da konuşan Bakan Soylu, "Suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanında etkinliğin artırılmasına ilişkin ulusal strateji belgesini yürürlüğe aldık. Kitle imha silahlarının yayılmasının, finansmanının önlenmesine ilişkin kanunu geçen yıl kasım ayında çıkardık. Yine aynı tarihte Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'u çıkardık ve 5253 sayılı Dernekler Kanunu'nda bu konuda bazı değişiklikler yaptık. Kolluk birimlerimizde 'Terörizmin Finansmanıyla Mücadele Şube Müdürlükleri' kurduk. 81 ilde de 'Terörizmin Finansmanıyla Mücadele Büro Amirliği' kurduk" dedi.

Terörü finanse edenin Avrupa olduğunun altını çizen Soylu, bunun maliyetini Türkiye'nin yaşadığını anlattı. Ayrıca terör konusunda daha pek çok tedbir aldıklarına da değinen Bakan Soylu, "Ama bir eksiğimiz vardı. Osman Kavala'yı serbest bırakmadık, Demirtaş'ı serbest bırakmadık, PKK ve FETÖ ile mücadelede kimseden talimat almadık. Onların PKK, PYD'sine Suriye'de fırsat tanımadık, eksiğimiz bu. LGBT'yi aile yapımızı bozmasın, çocuklarımızı ahlaksızlığa sevk etmesin diye engelledik. Siz her türlü sapkınlığın içerisinde oluyorsunuz. Biz ona girmek durumunda değiliz, biz Müslüman bir devletiz" şeklinde konuştu.

(Hidayet Türkyılmaz - Sadettin Aliusta/İHA)

Bakan Soylu'dan FATF'a gri liste tepkisi
Bakan Soylu'dan FATF'a gri liste tepkisi
Bakan Soylu'dan FATF'a gri liste tepkisi
Bakan Soylu'dan FATF'a gri liste tepkisi
Bakan Soylu'dan FATF'a gri liste tepkisi
Bakan Soylu'dan FATF'a gri liste tepkisi

Osman Kavala, Türkiye, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bakan Soylu'dan FATF'a gri liste tepkisi - Son Dakika


Son Dakika

Meteoroloji merakla beklenen haritaları paylaştı! Bugün 2-4 derece artan sıcaklıklar pazar akşamından sonra ciddi şekilde düşecek 12:31 Meteoroloji merakla beklenen haritaları paylaştı! Bugün 2-4 derece artan sıcaklıklar pazar akşamından sonra ciddi şekilde düşecek Galatasaray puanları topluyor ama yetmez! Avrupa tehlikesi hala devam ediyor 12:09 Galatasaray puanları topluyor ama yetmez! Avrupa tehlikesi hala devam ediyor ABD Başkanı Joe Biden'den Tayvan tepkisi: Tayvan'ı Çin'e karşı koruyacağız 12:00 ABD Başkanı Joe Biden'den Tayvan tepkisi: Tayvan'ı Çin'e karşı koruyacağız
Adana'da evinde ölü bulunan genci, kardeşi öldürmüş 11:48 Adana'da evinde ölü bulunan genci, kardeşi öldürmüş Galatasaray'a geri dönen Felipe Melo, 10 numaralı formayı giyecek 11:10 Galatasaray'a geri dönen Felipe Melo, 10 numaralı formayı giyecek Cumhur İttifakı'ndan asgari ücrete 750 lira zam hamlesi 11:04 Cumhur İttifakı'ndan asgari ücrete 750 lira zam hamlesi
Belediye tarafından yaptırılan sağlıkçı heykelleri tartışma yarattı: Çocuklarımız görüp korkabilir 10:32 Belediye tarafından yaptırılan sağlıkçı heykelleri tartışma yarattı: Çocuklarımız görüp korkabilir Son dakika: Beklentinin üstünde gelen faiz indirimi sonrası dolar ve altın rekor kırıyor 10:24 Son dakika: Beklentinin üstünde gelen faiz indirimi sonrası dolar ve altın rekor kırıyor

Son Dakika Haberleri
12:42 Müşterisinin yıkamaya verdiği halıyı görünce gözlerine inanamadı! Adeta bir servet değerinde
12:31 Meteoroloji merakla beklenen haritaları paylaştı! Bugün 2-4 derece artan sıcaklıklar pazar akşamından sonra ciddi şekilde düşecek
12:19 İndirime giren yağ izdihama neden oldu! Fiyatı duyanlar kasaların önünde uzun kuyruklar oluştu
12:08 Galatasaray puanları topluyor ama yetmez! Avrupa tehlikesi hala devam ediyor
12:01 Son dakika gündem olayları!
11:59 ABD Başkanı Joe Biden'den Tayvan tepkisi: Tayvan'ı Çin'e karşı koruyacağız
11:58 Ünlü yönetmeni yanlışlıkla öldüren Alec Baldwin'in 2017 yılında yaptığı paylaşım viral oldu
11:35 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Günlük 2 bin kişinin geldiğini düşünürsek, çok ciddi bir göç tehdidi ile karşı karşıyayız
11:34 Miralem Pjanic'dan takım arkadaşlarına moral: Galatasaray'ı yeneceğiz
11:10 Galatasaray'a geri dönen Felipe Melo, 10 numaralı formayı giyecek
Müşterisinin yıkamaya verdiği halıyı görünce gözlerine inanamadı! Adeta bir servet değerinde Müşterisinin yıkamaya verdiği halıyı görünce gözlerine inanamadı! Adeta bir servet değerinde         
12:42
İndirime giren yağ izdihama neden oldu! Fiyatı duyanlar kasaların önünde uzun kuyruklar oluştu İndirime giren yağ izdihama neden oldu! Fiyatı duyanlar kasaların önünde uzun kuyruklar oluştu         
12:19
En mutlu günleri zehir oldu! Fotoğraf çekimi için ormana giden gelin ve damadın her şeyi çalındı En mutlu günleri zehir oldu! Fotoğraf çekimi için ormana giden gelin ve damadın her şeyi çalındı         
12:00
Ünlü yönetmeni yanlışlıkla öldüren Alec Baldwin'in 2017 yılında yaptığı paylaşım viral oldu Ünlü yönetmeni yanlışlıkla öldüren Alec Baldwin'in 2017 yılında yaptığı paylaşım viral oldu         
11:58
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Günlük 2 bin kişinin geldiğini düşünürsek, çok ciddi bir göç tehdidi ile karşı karşıyayız İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Günlük 2 bin kişinin geldiğini düşünürsek, çok ciddi bir göç tehdidi ile karşı karşıyayız         
11:36
Kurusıkıdan çıkan kurşunla yönetmenin ölümüne sebep olan oyuncu Alec Baldwin'in gözyaşları döktüğü anlar ortaya çıktı Kurusıkıdan çıkan kurşunla yönetmenin ölümüne sebep olan oyuncu Alec Baldwin'in gözyaşları döktüğü anlar ortaya çıktı         
11:08
Cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour, asistanıyla basıldı, fotoğrafı yayınlayan yönetmen görevden alındı Cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour, asistanıyla basıldı, fotoğrafı yayınlayan yönetmen görevden alındı         
11:01
Ahmet Çakar'dan Rıdvan Dilmen ve Ali Koç iddiası: Ortada kaset var Ahmet Çakar'dan Rıdvan Dilmen ve Ali Koç iddiası: Ortada kaset var         
10:28
Mesut Özil, milyonlar seyrederken hocasına küfür etti Mesut Özil, milyonlar seyrederken hocasına küfür etti         
09:31
Türkiye, F-35 görüşmelerinde ABD'ye 3 seçenek sundu Türkiye, F-35 görüşmelerinde ABD'ye 3 seçenek sundu         
08:42
Yaralı askerin şehit olmasında ihmal iddiası sonrası Bakan Koca'nın talimatıyla açığa alındı Yaralı askerin şehit olmasında ihmal iddiası sonrası Bakan Koca'nın talimatıyla açığa alındı         
07:59
Oyuncu Alec Baldwin, görüntü yönetmeninin ölümüne neden oldu Oyuncu Alec Baldwin, görüntü yönetmeninin ölümüne neden oldu         
07:46
Sosyal medya bunu konuşuyor! Hazal Ergüçlü'nün çıplak görüntüleri dizi tanıtımının önüne geçti Sosyal medya bunu konuşuyor! Hazal Ergüçlü'nün çıplak görüntüleri dizi tanıtımının önüne geçti         
18:56
AK Parti'den faiz indirimi sonrası dolardaki artışa ilk yorum: Meseleye anlık artışlar üzerinden bakmamak lazım AK Parti'den faiz indirimi sonrası dolardaki artışa ilk yorum: Meseleye anlık artışlar üzerinden bakmamak lazım         
18:54
Eşi tarafından dövülerek öldürülen kadının cenazesinde yakını isyan etti: Saçının her teli için 10 adam almazsam Eşi tarafından dövülerek öldürülen kadının cenazesinde yakını isyan etti: Saçının her teli için 10 adam almazsam         
16:17
Müge Anlı'da akıllara durgunluk veren açıklama: Her sabah kalktığımızda kardeşimin cansız bedenini çiçek sular gibi suluyorduk Müge Anlı'da akıllara durgunluk veren açıklama: Her sabah kalktığımızda kardeşimin cansız bedenini çiçek sular gibi suluyorduk         
16:04
Faiz kararının açıklanmasıyla stüdyodaki tepkiler dikkat çekti Faiz kararının açıklanmasıyla stüdyodaki tepkiler dikkat çekti         
15:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2021 12:57:17. #1.12#
SON DAKİKA: Bakan Soylu'dan FATF'a gri liste tepkisi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement