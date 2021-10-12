Başkan Gürün, Milas İlçesinde Ziyaretlerde Bulundu - Son Dakika

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Milas İlçesini ziyaret etti. Gürün, Milas Belediyesi'nin ardından Pazar yerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Milas İlçesinde ziyaretlerde bulundu. Gürün, ilk olarak CHP İlçe Başkanlığını, ardından Milas Belediyesini ve İyi Parti Milas İlçe Başkanlığını ziyaret ederken, pazar yeri gezisiyle birlikte temaslarına devam etti. Milas Pazar yerinde vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Gürün, istek, talep ve şikayetleri dinledi. Gürün son olarak yangından zarar gören üreticilere kaba yem desteği sağlamak için dikim yapacakları tritikale tarlasında incelemelerde bulundu. Ziyaretlere CHP İl Başkanı Adem Zeybekoğlu, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Milas İlçe Başkanı Tüze Çetinkaya, Kadın Kolları Başkanı Berrin Naz ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Meclis üyeleri katıldı.

Gürün, Üreticiler İçin 264 Dönüm Üzerine Kaba Yem Ekimi Yaptıkları Tarlayı İnceledi

Yangından zarar gören vatandaşlar için destek çalışmalarına ara vermeden devam eden Muğla Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda Milas İlçesi Koru Mahallesinde 264 dönüm alan üzerine tritikale dikimi yapılacak. Ürünlerin yetişmesinin ardından elde edilecek olan saman, kaba yem gibi mahsuller hayvan üreticilerine ücretsiz olarak dağıtılacak. Başkan Gürün, ekimi yapılan tarlayı ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Gürün, bir tarım kenti olan Muğla'da ki üretimin azalmadan devam etmesini sağlamak için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi. Gürün ayrıca, "Koru Mahallemizde 264 dönüm tarla üzerine tritikale dikimi yapıyoruz. Buradan çıkan mahsulleri kooperatiflerle işbirliği içinde yangından zarar gören hayvan üreticilerine dağıtacağız. Şehrimizi sanılanın aksine turizmden daha çok tarımdan gelir sağlayan bir kent. Bu nedenle tarımsal desteklemeler bizim için çok önemli. Yaşadığımız olumsuz durumların üstesinden hep beraber geleceğiz. Şehrimizdeki üretimin düşmemesi ve artarak devam etmesi için çiftçilere yönelik projelerimizi ve desteklerimizi sürdüreceğiz" dedi.