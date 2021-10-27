CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka, Bilecik'te temaslarda bulundu - Son Dakika

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CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, kadını hayatın her alanında güçlendirecek bütüncül politikalar üreteceklerini söyledi.

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'nu ziyaret eden Nazlıaka, daha sonra CHP İl Başkanlığında partililerle bir araya geldi.

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'i ziyaretinin ardından Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Yaşam Hak" projesi tanıtım toplantısında bir konuşma yapan Nazlıaka, kadına yönelik şiddeti sonlandırmakta kararlı olduklarını belirtti.

Şiddet mağduru kadınlara destek olmak amacıyla "Yaşam Hak" projesini yürüttüklerini hatırlatan Nazlıaka, "Kadını hayatın her alanında güçlendirecek bütüncül politikalar üreteceğiz. Politikalarımızın her biri hazır. Kadının örgütlenmesine önem verdiğimiz için sivil toplum örgütlerine kira desteği başta olmak üzere birçok kolaylıklar sağlayacağız. Sivil toplum örgütlenmesinin gücünü artıracağız. Kamu yönetiminde yüzde 33 cinsiyet kotası uygulayarak hayata geçireceğiz." diye konuştu.

Nazlıaka, program sonunda partiye üye olanlara rozet taktı.

Programa, CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin ve partililer katıldı.