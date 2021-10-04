Akdeniz Belediyesi ekim ayı meclis toplantısı yapıldı - Son Dakika

Akdeniz Belediyesi ekim ayı meclis toplantısının ilk oturumu yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye toplantı salonundaki meclis toplantısında, Barış Mahallesi'nde başlayan yerinde kentsel dönüşüm projesiyle ilgili hazırlanan görüntüler izletildi.

Toplantıda, gündem maddeleri görüşülerek komisyonlara sevk edildi.

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, toplantıda yaptığı konuşmada, Barış Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm projesinde, arsa bazlı olarak hak sahipleriyle yüzde 87'yi aşan anlaşma sağlandığını belirtti.

Tapu devirlerinin de bir ay içinde yüzde 75'i bulacağını aktaran Gültak, "Projede 415 konut, 45 iş yeri, cami, kreş ve kültür evimiz var. Otoparkları, peyzaj alanları, spor alanları ile kent merkezinde yepyeni bir mahalle yükselecek." ifadelerini kullandı.

Gültak, Turgutreis Mahallesi'ni kapsayan kentsel dönüşüm projesinin de sürdüğünü kaydetti.