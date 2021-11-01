BAKAN GÜL: BUGÜN İNSANIMIZA BAKINCA SADECE HAK VE ÖZGÜRLÜK GÖRÜYORUZ - Son Dakika

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı'nın ardından Aydın Adliyesi ile Aydın Valiliği'ni ziyaret etti. Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Bakan Gül, gazetecilerin yeni yapılacak Adliye Sarayı Hizmet Binası ile ilgili sorularını cevapladı. Gül, şunları söyledi:

'Aydın'a Sayın Cumhurbaşkanlığımız liderliğinde, hükümetimiz tüm desteklerini sergiledi. Bu dönemde de yine Aydın'ımızın yanındayız, tüm sorunların çözümü noktasında gayretlerimizi sürdürüyoruz. Adalet hizmetleri alanına bakacak olursak, biliyorsunuz Aydın'ımızın en önemli sorunu adliyeydi. Bu konuda çok önemli neticeler elde ettik. Aydın'ımıza yakışır şekilde yaklaşık 100 bin metrekarelik kullanım alanına sahip adliye projesini tamamladık. Önümüzdeki ay ihalesi yapılacak ve inşaata başlanacak. Geçtiğimiz ay Sayın Cumhurbaşkanı onayı verdi. Bütçesi ve ödenekleri hazırlandı. Mevcut adliyemizin 10 katı büyüklüğünde bir yer olacak. Tüm vatandaşlarımızın hizmetlerini çok daha güzel bir şekilde alacağı adliyeyi yapacağız. Bundan dolayı gururluyuz. Ümit ediyorum; en kısa zamanda inşaat başlayacak. Söke, Bozdoğan, Germencik adliyelerimizin de yapımına yönelik projelerin bir kısmı tamamlandı. Nazilli Adliyesi'nin genişletilmesi hususunda da çalışmalarımız devam ediyor."