Son dakika haberi | - Polonya'da Covid-19 hastaları için yapılan ilk sahra hastanesi faaliyete geçti- Polonya Başbakanı Morawiecki: "Devleti en kötü senaryoya... - Son Dakika

Son dakika haberi | - Polonya'da Covid-19 hastaları için yapılan ilk sahra hastanesi faaliyete geçti- Polonya Başbakanı Morawiecki: "Devleti en kötü senaryoya...

29.10.2020 19:19

Gelen son dakika haberine göre - Polonya'da Covid-19 hastaları için yapılan ilk sahra hastanesi faaliyete geçti Polonya Başbakanı Morawiecki: "Devleti en kötü senaryoya hazırlıyoruz" Polonya'nın başkenti Varşova'da korona virüs hastaları için hazırlanan sahra hastanelerinden ilki faaliyete geçerken, Başbakan Mateusz...

- Polonya'da Covid-19 hastaları için yapılan ilk sahra hastanesi faaliyete geçti

Polonya Başbakanı Morawiecki: "Devleti en kötü senaryoya hazırlıyoruz"

VARŞOVA - Polonya'nın başkenti Varşova'da korona virüs hastaları için hazırlanan sahra hastanelerinden ilki faaliyete geçerken, Başbakan Mateusz Morawiecki, Covid-19 salgınında devleti en kötü senaryoya hazırladıklarını ifade etti.

Avrupa'da vaka sayılarındaki rekor artışların ardından birçok ülke tedbirleri arttırmaya devam ediyor. Polonya'da günlük vaka sayılarındaki rekor artışın ardından başkent Varşova'daki Varşova Ulusal Stadyum'unda Covid-19 hastaları için hazırlanan sahra hastanesi faaliyete geçti. İlk etapta 300 hastaya hizmet verecek olan hastanenin, ilerleyen günlerde kapasitesinin bin 200 hastaya çıkarılması planlanıyor.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki hastane açılışında yaptığı konuşmada, devleti oldukça kötü bir senaryoya karşı hazırladıklarını aktardı. İlkbahar aylarında toplum olarak sosyal mesafe sayesinde bulaşma zincirini sınırlamayı başardıklarını ifade eden Morawiecki, bugün aynı disiplinin sağlanamaması nedeniyle vaka sayılarında çok ciddi artış yaşandığını kaydetti.

Başbakan Morawiecki, " Fransa'da karantina ilan edildi, biz mümkün olduğunca ekonomiyi tamamıyla durdurmak istemiyoruz. Bu amaçla toplumsal disipline uymalı, temaslarımızı sınırlandırmalıyız. Bununla birlikte Polonya devletini en kötü senaryoya hazırlıyoruz" ifadelerini kullanarak, Varşova'da faaliyete geçen sahra hastanesinin en kötü senaryoya hazırlığın bir kanıtı olduğunu açıkladı.

Vaka sayısında düşüş ve normalleşmeye dönmek için sosyal temasların sınırlandırılmak zorunda olduğunu kaydeden Morawiecki, "Bu dalgayı kontrol altına almak için sağlık sistemimizde gerekli her şeyi yapacağız. Çünkü bu dalga Polonya ekonomisinin, Polonya toplumu ve devletinin bir numaralı düşmanı olmaktadır" dedi.

Günlük vaka sayısı rekor tazeledi

Polonya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 20 bin 156 yeni vakanı tespit edilmesi ile salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kayıtlara geçti. Toplam vaka sayısı ise 319 bin 205'e yükseldi. Polonya'da son 24 saatte 301 kişinin daha virüs nedeni ile hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 5 bin 149'a ulaştı.

Son dakika haberi | - Polonya'da Covid-19 hastaları için yapılan ilk sahra hastanesi faaliyete geçti- Polonya Başbakanı Morawiecki: Devleti en kötü senaryoya...
Son dakika haberi | - Polonya'da Covid-19 hastaları için yapılan ilk sahra hastanesi faaliyete geçti- Polonya Başbakanı Morawiecki: Devleti en kötü senaryoya...
Son dakika haberi | - Polonya'da Covid-19 hastaları için yapılan ilk sahra hastanesi faaliyete geçti- Polonya Başbakanı Morawiecki: Devleti en kötü senaryoya...
Son dakika haberi | - Polonya'da Covid-19 hastaları için yapılan ilk sahra hastanesi faaliyete geçti- Polonya Başbakanı Morawiecki: Devleti en kötü senaryoya...
Son dakika haberi | - Polonya'da Covid-19 hastaları için yapılan ilk sahra hastanesi faaliyete geçti- Polonya Başbakanı Morawiecki: Devleti en kötü senaryoya...
Son dakika haberi | - Polonya'da Covid-19 hastaları için yapılan ilk sahra hastanesi faaliyete geçti- Polonya Başbakanı Morawiecki: Devleti en kötü senaryoya...
Son dakika haberi | - Polonya'da Covid-19 hastaları için yapılan ilk sahra hastanesi faaliyete geçti- Polonya Başbakanı Morawiecki: Devleti en kötü senaryoya...
Son dakika haberi | - Polonya'da Covid-19 hastaları için yapılan ilk sahra hastanesi faaliyete geçti- Polonya Başbakanı Morawiecki: Devleti en kötü senaryoya...
Son dakika haberi | - Polonya'da Covid-19 hastaları için yapılan ilk sahra hastanesi faaliyete geçti- Polonya Başbakanı Morawiecki: Devleti en kötü senaryoya...
Son dakika haberi | - Polonya'da Covid-19 hastaları için yapılan ilk sahra hastanesi faaliyete geçti- Polonya Başbakanı Morawiecki: Devleti en kötü senaryoya...

Koronavirüs, Başbakan, Varşova, Polonya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | - Polonya'da Covid-19 hastaları için yapılan ilk sahra hastanesi faaliyete geçti- Polonya Başbakanı Morawiecki: 'Devleti en kötü senaryoya... - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Ekranlara iddialı giriş yapan Şeref Sözü dizisi, 4. bölümde final yapıyor Ankaragücü Başkanı Fatih Mert: Galatasaray maçına çıkacağız Son Dakika: Türkiye'de 29 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 72 kişi vefat etti, 2319 yeni vaka tespit edildi Macron'un İslam'ı hedef alan sözlerine bir tepki de Yunanistan'dan geldi: Saldırgan ve hakaret edici ABD'li model Kendall Jenner, bikinili pozlarını paylaştı Yapay zekalı kameralar, hakemin keliyle topu karıştırınca gol ekrana yansımadı Irmak Ünal koronaya yakalandığını açıkladı, herkes videodaki derin dekolteye takıldı Son Dakika! Putin: Karabağ görüşmelerinde Türkiye dahil birçok ülke yer almalı
Sakatlığı bulunan Beşiktaşlı Gökhan Töre, Malatyaspor maçında oynayamacak Sakatlığı bulunan Beşiktaşlı Gökhan Töre, Malatyaspor maçında oynayamacak         
20:03
Çamlıca Kulesi'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel ışık gösterisi Çamlıca Kulesi'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel ışık gösterisi         
19:39
İnsanlık dışı ceza! Endonezya'da bir aile, kızlarıyla izinsiz aynı evde kalan genci bacaklarından astı İnsanlık dışı ceza! Endonezya'da bir aile, kızlarıyla izinsiz aynı evde kalan genci bacaklarından astı         
19:04
Fransa'daki saldırı Müslümanlara nefret kusan siyasetçilere bahane oldu: İslamiyet'i topraklarımızdan silip atın Fransa'daki saldırı Müslümanlara nefret kusan siyasetçilere bahane oldu: İslamiyet'i topraklarımızdan silip atın         
18:56
Cinsel istismara uğrayan 14 yaşındaki çocuk, doğum yaptı Cinsel istismara uğrayan 14 yaşındaki çocuk, doğum yaptı         
18:07
Muharrem İnce, partisi CHP'ye yüklendi: Her gün yeni bir skandal duyuyoruz Muharrem İnce, partisi CHP'ye yüklendi: Her gün yeni bir skandal duyuyoruz         
18:02
Yağmur sonrası görsel şölen! Konyaaltı Sahili'nde oluşan ışık hüzmesini görenler telefonlarına sarıldı Yağmur sonrası görsel şölen! Konyaaltı Sahili'nde oluşan ışık hüzmesini görenler telefonlarına sarıldı         
17:17
Slovakyalı şirket, üç dakika içerisinde otomobilden uçağa dönüşen araç geliştirdi Slovakyalı şirket, üç dakika içerisinde otomobilden uçağa dönüşen araç geliştirdi         
16:47
Kanada'nın silah ambargosu sonrası SİHA'lar için harekete mi geçildi? Bayraktar'dan dikkat çeken paylaşım Kanada'nın silah ambargosu sonrası SİHA'lar için harekete mi geçildi? Bayraktar'dan dikkat çeken paylaşım         
15:39
Ünlü oyuncu Melisa Döngel, arkadaşlarıyla gittiği kafeye alınmayınca olay çıkardı: Sizi bitireceğim Ünlü oyuncu Melisa Döngel, arkadaşlarıyla gittiği kafeye alınmayınca olay çıkardı: Sizi bitireceğim         
15:03
İlçeyi yasa boğan ölümler! Üç kardeş, 54 gün içinde koronavirüsten hayatını kaybetti İlçeyi yasa boğan ölümler! Üç kardeş, 54 gün içinde koronavirüsten hayatını kaybetti         
13:45
14 yaşındaki öğrenci, koronavirüse karşı savaşabilecek molekül keşfetti 14 yaşındaki öğrenci, koronavirüse karşı savaşabilecek molekül keşfetti         
13:18
Bakan Koca duyurdu: Düzce'de vaka artışı yüzde 99 seviyesine ulaştı Bakan Koca duyurdu: Düzce'de vaka artışı yüzde 99 seviyesine ulaştı         
12:02
5 erkek öğrenciye cinsel istismarla suçlanan ücretli öğretmene 52 yıl 5 ay hapis 5 erkek öğrenciye cinsel istismarla suçlanan ücretli öğretmene 52 yıl 5 ay hapis         
11:53
Vaka sayısının yüzde 84 arttığı Bursa'da sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Vali Bilim Kurulu'nu işaret etti Vaka sayısının yüzde 84 arttığı Bursa'da sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Vali Bilim Kurulu'nu işaret etti         
11:23
Antalyaspor'da Tamer Tuna dönemi sona erdi Antalyaspor'da Tamer Tuna dönemi sona erdi         
09:11
Oktay Kaynarca ve Necati Şaşmaz, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde yeniden bir araya gelecek Oktay Kaynarca ve Necati Şaşmaz, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde yeniden bir araya gelecek         
00:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2020 20:21:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi | - Polonya'da Covid-19 hastaları için yapılan ilk sahra hastanesi faaliyete geçti- Polonya Başbakanı Morawiecki: "Devleti en kötü senaryoya... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei