Son Dakika Haberleri: Polonya'da Evsizlerin Barındığı Yapı Yandı: 6 Ölü

Polonya'da Evsizlerin Barındığı Yapı Yandı: 6 Ölü

1 saat önce

Polonya'nın başkenti Varşova'da evsizlerin barındığı ahşap yapı yandı, 6 kişi hayatını kaybetti.

Polonya'da Evsizlerin Barındığı Yapı Yandı: 6 Ölü, System.String[]
Polonya'nın başkenti Varşova'da evsizlerin barındığı ahşap yapı yandı, 6 kişi hayatını kaybetti. Yerel medya, hayatını kaybedenlerin kimliklerinin henüz bilinmediğini duyurdu. Polisin yaptığı inceleme sonrası evde 6 kişinin dışında kimsenin bulunmadığı; bu 6 kişinin de bu ahşap yapıyı geceleri barınmak için kullandığı öğrenildi. Yapının boş olduğu, evsizler dışında uzun süredir kimsenin girip çıkmadığı belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 07:51 Kaynak: DHA

Varşova, Polonya, Dünya
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