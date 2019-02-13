Son Dakika Haberleri: Polonya'da Ortadoğu Konulu Konferans

Polonya'da Ortadoğu Konulu Konferans

3 saat önce

Polonya'da, ABD öncülüğünde düzenlenen Ortadoğu konulu konferansta, İran'ın yanı sıra İsrail-Filistin sorununun, terör örgütü DEAŞ ile mücadelenin, Suriye ve Yemen konularının ele alınması bekleniyor.

Polonya'da Ortadoğu Konulu Konferans, System.String[]
Polonya'da, ABD öncülüğünde düzenlenen Ortadoğu konulu konferansta, İran'ın yanı sıra İsrail- Filistin sorununun, terör örgütü DEAŞ ile mücadelenin, Suriye ve Yemen konularının ele alınması bekleniyor.

Başkent Varşova'da başlayan ve İsrail'i Başbakan Binyamin Netanyahu, ABD'yi Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun temsil edeceği konferansa, birçok Arap ülkesi ile Fransa ve Almanya, bakanlar düzeyinde katılıyor.

AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin yanı sıra Rusya, Çin ve Filistin'in katılmadığı konferansta ele alınacak meselelerle ilgili somut eylem planına dair herhangi bir imada bulunulmadı.

ABD Başkanı Donald Trump, ilk etapta konferansta İran meselesine odaklanılacağını açıklamıştı. Bazı davetlilerin, İran odaklı bir etkinliğe katılma konusunda tereddüt etmesi üzerine organizatörler konferansın gündemini genişletmişti.

Avrupa'da birçok ülke, ABD'nin geçen yıl geri çekilmesinin ardından İran ile 2015 yılında varılan nükleer anlaşmayı muhafaza etmeye çalışıyor.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Saib Ureykat, konferansı, "İsrail'in Filistin halkına karşı işlediği suçları doğal bir vakıaya dönüştürme çabası" olarak değerlendirmiş, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif de "İran karşıtı umutsuz bir sirk" olarak nitelendirmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 09:02 Kaynak: AA

Filistin, Amerika Birleşik Devletleri, Orta Doğu, Polonya, Güncel
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