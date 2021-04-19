Polonya'da THY Varşova uçağına asılsız bomba ihbarına soruşturma - Son Dakika

Polonyalı makamlar, İstanbul- Varşova seferini yapan THY uçağı için yapılan asılsız bomba ihbarına soruşturma başlattı. Varşova Fryderyk Chopin havaalanında THY uçağının da aralarında bulunduğu 3 ayrı uçak için yapılan asılsız bomba ihbarını aynı kişinin yapmış olabileceği belirtildi.

Varşova Ochota Bölge Savcılığı, Nisan ayı başında Varşova Fryderyk Chopin havaalanındaki 3 ayrı uçak için yapılan asılsız bomba ihbarı konusunda soruşturma başlattı. Bomba ihbarlarından ilki 1 Nisan akşamı Varşova'dan İsveç'in Goteborg kentine gidecek uçak için yapıldı. Havaalanı çalışanlarını arayan bir kişi söz konusu uçakta patlayıcı madde olabileceğini bildirdi. İlgili makamlarla konuyu değerlendiren görevliler, ihbarın doğru olmadığına kanaat getirerek, herhangi bir arama yapmaya gerek duymadı. 4 Nisan akşamı ise bu kez İstanbul-Varşova seferini yapan THY uçağında bomba bulunduğu ihbarı yapıldı. THY uçağı Okecie'deki havaalanına indikten sonra tahliye edilen yüzü aşkın yolcu özel bir salona alınırken, uçak ise güvenli bölgeye çekilerek arandı. Saatler süren aramanın ardından ihbarın asılsız olduğu anlaşıldı. Varşova Fryderyk Chopin havaalanı görevlilerine bu kez 10 Nisan akşamı Ukrayna'nın başkenti Kiev'den Varşova'ya uçan Polonyalı havayolu firması LOT'a ait uçak için bomba ihbarında bulunuldu. Uçakta detaylı arama gerçekleştiren yetkililer, ihbarın yine asılsız çıktığını belirlemişti.

İhbarları aynı kişi yapmış olabilir

Varşova Ochota Bölge Savcılığından yapılan açıklamada söz konusu ihbarlara ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi. Varşova polisinin yaptığı incelemeler neticesinde ilk iki ihbar aynı telefon numarasından yapılırken, üçüncü ihbar ise farklı bir telefon numarasından yapıldı. Ancak polis, bu ihbarın da aynı kişi tarafından yapıldığından emin. İhbarı yapan şahsı belirleme çalışmalarına devam edilirken, söz konusu şahsın kimliğinin ve yerinin belirlenmemesi için gereken tüm özeni gösterdiği öğrenildi. Varşova Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Birimi görevlileri, ihbarı yapan şahsın son derece profesyonel olduğunu kaydetti.

"Ülke çapında tüm uçuşların sayısı yüzde 51 oranında düştü"

Öte yandan Polonya Hava Trafiği Ajansı ülkedeki tüm havaalanlarından yapılan uçuşların sayısında geçtiğimiz yıla oranla yüzde 51 oranında düşüş gerçekleştiğini açıkladı. Polonya'daki tüm havaalanlarında 1-31 Mart tarihleri arasında gerçekleşen uçuş sayısı 8 bin 17 olarak açıklanırken, bu rakamın geçtiğimiz yılın aynı döneminde 16 bin 248 olduğu belirtildi. Yüzde 51'e tekabül eden söz konusu düşüş, 2019 yılının aynı dönemine göre ise 33 bin 41 uçuş sayısıyla yüzde 75'e tekabül ediyor.

Polonyalı ajansın rakamlarına göre Avrupa ile ABD arasındaki uçuşlar da geçtiğimiz yılın Mart ayına göre yüzde 58 düşerken, Avrupa- Asya arasındaki uçuşların ise yüzde 47 oranında azaldığı belirtildi. Polonya havayolu şirketi LOT tarafından gerçekleştirilen uçuşlarda ise bu süreçte yüzde 79 düşüş yaşandığı kaydedildi. - VARŞOVA