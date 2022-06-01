Polonya K2 tankı satın almak için Güney Kore ile müzakere yapacak - Son Dakika
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Polonya K2 tankı satın almak için Güney Kore ile müzakere yapacak

01.06.2022 17:45
Polonya K2 tankı satın almak için Güney Kore ile müzakere yapacak

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, Polonya'nın K2 tankları satın almak için Güney Kore ile müzakere yürüteceğini bildirdi.

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, Polonya'nın K2 tankları satın almak için Güney Kore ile müzakere yürüteceğini bildirdi.

Blaszczak Güney Kore ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, Polonya ordusunun envanterinde bulunan Sovyet döneminden kalma ekipmanın değiştirilmesine yardımcı olmak için Güney Kore'nin "potansiyelini" kullanmak istediklerini belirtti.

K2 tankları satın almak için Güney Kore ile müzakere yürüteceklerini belirten Blaszczak, Polonyalı uzmanlardan oluşan bir ekibin yakın zamanda müzakereler için Güney Kore'ye gideceğini bildirdi.

"MiG-29 ve Su-22 uçaklarını da yenileriyle değiştirmek istiyoruz." ifadesini kullanan Blaszczak, Varşova'nın silahlı kuvvetlerini modernize etmek istediğini söyledi.

Polonya Savunma Bakanlığı da sosyal medyadan Amerikan envanterleri ile uyumlu ekipman aradıklarını ve bu tür ekipmanların Güney Kore tarafından üretildiğini açıkladı.

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Kaynak: AA

Güney Kore, Müzakere, Polonya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Polonya K2 tankı satın almak için Güney Kore ile müzakere yapacak - Son Dakika


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