Polonya Yüksek Mahkemesi: Yargıyla ilgili tasarı geçerse AB'den çıkmak gerekebilir - Son Dakika
Son Dakika Güncel Polonya Yüksek Mahkemesi: Yargıyla ilgili tasarı geçerse AB'den çıkmak gerekebilir - Son Dakika

Polonya Yüksek Mahkemesi: Yargıyla ilgili tasarı geçerse AB'den çıkmak gerekebilir

6 saat önce

Polonya'da Yüksek Mahkeme, yargı sistemine yönelik düzenlemeler içeren yasa tasarısının, hakimlerin bağımsızlığını tehdit ettiğini belirterek, tasarının yasalaşması durumunda ülkenin Avrupa Birliği'nden (AB) çıkması gerekebileceği uyarısında bulundu.

Polonya Yüksek Mahkemesi: Yargıyla ilgili tasarı geçerse AB'den çıkmak gerekebilir, System.String[]

Polonya'da Yüksek Mahkeme, yargı sistemine yönelik düzenlemeler içeren yasa tasarısının, hakimlerin bağımsızlığını tehdit ettiğini belirterek, tasarının yasalaşması durumunda ülkenin Avrupa Birliği'nden (AB) çıkması gerekebileceği uyarısında bulundu.

Yüksek Mahkeme, iktidardaki Hukuk ve Adalet Partisi (PiS) tarafından parlamentoya sunulan ve yarın görüşülmesi beklenen, "siyasi faaliyet yürüten hakimlerin cezalandırılması" ve "Yüksek Mahkeme başkanının seçilme sürecinin değiştirilmesi" gibi düzenlemeleri içeren yasa tasarısıyla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, hakimlerin bağımsızlığını ciddi anlamda tehdit eden tasarının hükümetle hemfikir olmayan hakimlerin görevden uzaklaştırılmasına sebebiyet verebileceği belirtildi.

Tasarının yasalaşması halinde ise ülkenin AB'den çıkmasının gerekebileceği uyarısında bulunuldu.

Polonya Anayasa Mahkemesi Sözcüsü Michal Laskowski, ülke basınına yaptığı açıklamada, "PiS'in tasarısı birçok açıdan Polonya Anayasası'nı ihlal ediyor. Tasarının kabulü uluslararası alanda çok kötü sonuçlar doğurabilir." dedi.

Avrupa Halk Partisi Başkanı Donald Tusk ise sosyal medyadan yaptığı açıklamada, PiS'e karşı sert tutum sergilenmesi gerektiğini belirterek, Polonyalılara eylem yapmaları çağrısında bulundu.

Avrupa Birliği, Polonya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 03:38 Kaynak: AA
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