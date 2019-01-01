Pompalı Tüfekle Vurulan 17 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti
45 dakika önce
Denizli'de dün gece sokak ortasında yaşanan pompalı dehşetinde vurulan 17 yaşındaki genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Denizli
'de dün gece sokak ortasında yaşanan pompalı dehşetinde vurulan 17 yaşındaki genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, Pamukkale
ilçesi Karşıyaka
Mahallesi 2433 Sokak'ta dün gece yılın son saatlerinde yaşanan olayda, iddialara göre Ahmet Demir
(17) isimli genç evine doğru giderken sokağa giren eski model bir araç içerisinden pompalı tüfekle üzerine ateş açıldı. Açılan ateşte kurşunlardan biri Demir'in sırtına isabet etti. Ağır yaralanan Demir, olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından Denizli Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. Ancak Demir burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın faillerini yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri kent genelinde plakası alınmayan eski model otomobili bulmak için çalışma başlattı. Aracın içerisinde 4 kişinin olduğu ve silahı bir kişinin aracın camından dışarı doğru ateşlediği öne sürüldü. Polis
tarafından başlatılan soruşturmanın geniş çaplı olarak devam ettiği bildirildi. - DENİZLİ
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 02:03 Kaynak: İHA
Beyaz Çekirdeğe Çin Darbesi! Üreticinin Elinde Kaldı
Milyonların Maaş Zammını Yakından İlgilendiriyor! İşte Ekonomistlerin Enflasyon Beklentisi
Yarım Saatte İki Kez Alkollü Yakalanan Sürücüye 6 Bin 560 TL Ceza Kesildi
İstanbul'un Göbeğinde Akılalmaz Görüntüler! Kamyonuyla Drift Yapan Maganda Yakalandı