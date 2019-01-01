Son Dakika Haberleri: Pompalı Tüfekle Vurulan 17 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

Pompalı Tüfekle Vurulan 17 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

32 dakika önce

- Pompalı tüfekle vurulan 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti Sokak ortasındaki pompalı dehşetinde vurulan genç hayatını kaybetti Polis olayın faillerini arıyorDENİZLİ - Denizli'de dün gece sokak ortasında yaşanan pompalı dehşetinde vurulan 17 yaşındaki genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

- Pompalı tüfekle vurulan 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Sokak ortasındaki pompalı dehşetinde vurulan genç hayatını kaybetti
Polis olayın faillerini arıyor

DENİZLİ - Denizli'de dün gece sokak ortasında yaşanan pompalı dehşetinde vurulan 17 yaşındaki genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, Pamukkale ilçesi Karşıyaka Mahallesi 2433 Sokak'ta gün gece yılın son saatlerinde yaşanan olayda, iddialara göre Ahmet Demir isimli genç evine doğru giderken sokağa giren eski model bir araç içerisinden pompalı tüfekle üzerine ateş açıldı. Açılan ateşte kurşunlardan biri Demir'in sırtına isabet etti. Ağır yaralanan Demir, olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Demir burada yapılan m müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın faillerini yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri kent genelinde plakası alınmayan eski model otomobili bulmak için çalışma başlattı. Aracın içerisinde 4 kişinin olduğu ve silahı bir kişinin aracın camından dışarı doğru ateşlediği öne sürüldü.
Polis tarafından başlatılan soruşturmanın geniş çaplı olarak devam ettiği bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 02:13 Kaynak: İHA

Denizli, Polis, 3. Sayfa
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