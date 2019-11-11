Son Dakika Haberleri: Pompalı tüfekle vurulan genç kız evinde ölü bulundu
Son Dakika 3. Sayfa Pompalı tüfekle vurulan genç kız evinde ölü bulundu

Pompalı tüfekle vurulan genç kız evinde ölü bulundu

7 saat önce

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 25 yaşındaki genç kız, evinde pompalı tüfekle vurulmuş olarak ölü bulundu.

Pompalı tüfekle vurulan genç kız evinde ölü bulundu, System.String[]

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 25 yaşındaki genç kız, evinde pompalı tüfekle vurulmuş olarak ölü bulundu.


Edinilen bilgiye göre, Numuneevler Mahallesi, Şehit Tarık Kendir Sokak içerisinde bulunan apartmanın birinci katında yaşayan Fatma Laçin'in kaldığı kattan bir el silahla ateş edildiğini duyan komşuları, durumu polise bildirdi.


Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, eve girdiklerinde Fatma Laçin'in pompalı tüfekle vurulduğunu ve hayatını kaybettiğini belirledi.


Fatma Laçin'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Dörtyol Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Emniyet birimlerince, olayın intihar mı cinayet mi olduğunun belirlenmesi için geniş kapsamlı inceleme başlatıldı. - HATAY

Hatay, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 11:13 Kaynak: İHA
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