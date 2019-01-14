Pompeo Orta Doğu Turunun Son Durağı Umman'da
41 dakika önce
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Orta Doğu turunun son durağı Umman'a geldi.
ABD Dışişleri Bakanı
Mike Pompeo, Orta Doğu
turunun son durağı Umman'a geldi.
Umman resmi haber ajansı ONA'nın haberine göre, başkent Maskat
'a gelen Pompeo'yu Umman Dışişlerinden sorumlu Devlet Bakanı Yusuf bin Alevi ile ABD'nin Maskat Büyükelçisi Marc J. Sievers karşıladı.
Göreve geldiğinden bu yana ikinci Orta Doğu turuna çıkan Pompeo, Ürdün
, Irak
, Mısır
, Bahreyn
, Birleşik Arap Emirlikleri
(BAE), Suudi Arabistan
ve Katar
'ı ziyaret etmişti. Salı günü başladığı tur kapsamında Umman'dan sonra Kuveyt
'e geçmesi beklenen Pompeo'nun, ülkesinde katılması gereken bir cenaze nedeniyle Orta Doğu turunu yarıda keseceği belirtilmişti.
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 06:06 Kaynak: AA
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