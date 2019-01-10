Son Dakika Haberleri: Pompeo Sisi ile Bölgesel Gelişmeleri Görüştü

Pompeo Sisi ile Bölgesel Gelişmeleri Görüştü

9 dakika önce

Orta Doğu turu kapsamında dün akşam Mısır'a gelen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından başkent Kahire'de kabul edildi.

Pompeo Sisi ile Bölgesel Gelişmeleri Görüştü, System.String[]
Orta Doğu turu kapsamında dün akşam Mısır'a gelen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından başkent Kahire'de kabul edildi.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, görüşmede Suriye, Libya ve Yemen'deki gelişmelerin yanı sıra uluslararası arenadaki diğer konuların değerlendirildiği belirtildi.

İki ülke arasındaki stratejik ortaklığın ele alındığı görüşmede güvenlikle ilgili ve siyasi konularda istişare ve koordine meselelerinin de konuşulduğu kaydedildi.

"İnsan hakları konuları da görüşüldü"

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Mısır temasları çerçevesinde düzenlediği basın toplantısında "Mısır'daki insan hakları konularını da değerlendirdiklerini" söyledi ancak mevkidaşı Samih Şükri bu konuda hiçbir açıklama yapmadı.

Pompeo, Orta Doğu turuna salı günü Ürdün'le başlamış ardından Irak'a sürpriz bir ziyaret gerçekleştirerek, üst düzey yetkililerle bir araya gelmişti. Pompeo, Bağdat ziyaretinin ardından Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) geçmişti.

Göreve başladığı tarihten bu yana ikinci Orta Doğu turuna çıkan Pompeo'nun Ürdün, Irak ve Mısır'dan sonra Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Umman ve Kuveyt'i ziyaret etmesi bekleniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 04:43 Kaynak: AA

Dünya
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