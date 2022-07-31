İlk etapta oyuncular için geliştirilen, ancak günümüzde farklı alanlarda da fazlasıyla kullanılan yazılı ve sesli mesajlaşma uygulaması Discord, popülerliğini her geçen gün artırıyor. Özellikle pandemi döneminde kullanımı tavan yapan ve aylık 140 milyon aktif kullanıcıya ulaşan platformun bünyesinde oyun, sohbet ve film gibi alanlarda hizmet veren sunucular bulunuyor.

Discord, bünyesinde barındırdığı sunuculara adeta düzen getirmeye olanak sağlayacak çeşitli görevleri bulunan ve tek bir komutla müzik çalma, mesaj silme, kullanıcı banlama gibi işlevleri yerine getiren botları da kullanıcılara başarıyla sunuyor. Peki en popüler Discord müzik botları hangileri? Sizler için derledik…

Discord bünyesinde yer alan popüler müzik botları

Hatırlanacağı üzere son dönemde popüler müzik botlarından olan Rythm ve Groovy, YouTube baskısı nedeniyle faaliyetlerini sonlandırma kararı almıştı. Bu nedenle söz konusu botların listede olmadığını şimdiden belirtelim.

Not: Listede sıralama yapılmamıştır.

Oyun tutkunları için en iyi Discord toplulukları

MEE6

Oldukça kapsamlı bir görev yelpazesi olan MEE6, denetleme botlarının başında geliyor. Bu bot sayesinde sunucunuzu küfür, spam ve spoiler gibi kural ihlallerine karşı koruma imkanınız var. MEE6, bu tarz ihlalleri otomatik olarak algılayarak ihlal sahibini komutlarınıza göre geçici ve kalıcı olmak üzere banlıyor.

Aynı zamanda kanallarda müzik çalma gibi eğlenceli görevler için de kullanılan MEE6 botunu buradan sunucunuza ekleyebilirsiniz.

Hydra

En fazla kullanılan müzik botlarının başında gelen Hydra da son zamanlarda YouTube'un baskılarından etkilendi. Son olarak geçtiğimiz yıl müzik botunun YouTube desteği kalktı. SoundCloud, Spotify ve Deezer desteğinin devam ettiği Hydra'nın web kontrol paneli, zengin komut yelpazesi, 10'dan fazla dil desteği gibi bulunduğunu belirtelim.

Son olarak YouTube dışındaki platformlarla entegre olarak çalışan müzik botunu buradan sunucunuza ekleyebilirsiniz.

ProBot

Listemizde görev portföyü fazlasıyla geniş olan ProBot da yer alıyor. Halihazırda yeni katılan otomatik hoş geldin mesajı, sunucu istatistiklerini görme ve gelen sorulara otomatik cevap verme gibi birçok işlevi bulunan ProBot, bünyesinde barındırdığı komutlarla bir müzik botu olarak da kullanılabiliyor.

Birden fazla işlevi başarıyla yerine getirmesi nedeniyle öne çıkan ProBot'u buradan sunucunuza ekleyebilirsiniz.

Octave

Eski adıyla Gnar olarak bilinen ve daha sonra Octave olarak adlandırılan müzik botu, Discord sunucularında oldukça popüler. Aynı zamanda eğlence botu Dank Memer ile aynı geliştirici tarafından yapılan Octave, sunucunuza müzik eklemenize olanak sağlayan basit ama zengin özelliklere sahip bir yardımcıdır.

Bu botun en dikkat çeken özelliklerinden biri de sunucu üyelerinin çalınan şarkılara oy verebilmesidir. Böylelikle bir şarkının beğenilmemesi durumunda direkt olarak başka şarkıya atlanabilir.

Aynı zamanda Spotify çalma listelerinizi sunucunuzda kolayca kullanabilmeniz için yerleşik Spotify desteğine de sahip olan müzik botunu buradan sunucunuza ekleyebilirsiniz.

FredBoat

Listemizde yer alan bir başka popüler müzik botu FredBoat, yetenekleri nedeniyle Discord sunucularının vazgeçilmezlerinden. Kullanıcılara sorunsuz ve gecikmesiz bir müzik deneyimi sunan bot; YouTube, Twitch ve SoundCloud gibi birçok platformu destekliyor.

FredBoat; kullanıcılara çalma listesi oluşturma, favori şarkıları bir araya getirme ve YouTube gibi platformlardan bağlantı kopyalamak yerine yerleşik arama kutusundan çalmak istediğiniz müziği arama gibi birçok özellik sunuyor.

Aynı zamanda açık kaynaklı olan ve sürekli güncellemeler almaya devam eden müzik botunu buradan sunucunuza ekleyebilirsiniz.

Pancake

Birden fazla görevi bulunan ve aynı zamanda müzik botu olarak da kullanılabilen Pancake; YouTube, Twitch ve SoundCloud gibi birçok kaynaktan sorunsuz şekilde müzik çalma çalabiliyor. Son gelen verilere göre 1 milyonun üzerinde sunucuda başarıyla hizmet veren bot, sahip olduğu yeteneklerin sayesinde oldukça popüler.

Bunun yanı sıra moderasyon botu olarak da kullanılabilen Pancake'i buradan sunucunuza ekleyebilirsiniz.

Chip

Listemizde yer alan bir başka müzik botu da Chip. Özellikle Groovy'in faaliyetlerini durdurmasının ardından daha fazla tercih edilmeye başlanan bot, kullanıcılara yüksek kalitede müzik deneyimi vadediyor. Aynı zamanda sunduğu geniş özelleştirme seçenekleriyle de öne çıkan müzik botu, sürekli güncellemeler alarak kullanıcı deneyimini üst seviyeye çıkarıyor.

Chip botunu buradan sunucunuza ekleyebilirsiniz.

Diğer popüler Discord müzik botları ise şöyle;

Nekotina

ZeroTwo

Bongo

Soul Music

UnbelievaBoat

Green-bot

Earth

Maki

Discortics

Jockie Music

FlaviBot

ChampBot

Ralex

Nero Bot

Musical Tune

GROOT

Tempo

Peki siz hangi müzik botlarını tercih ediyorsunuz? ya da bu listede olmasını istediğiniz müzik botları hangileri? Görüşlerinizi bekliyoruz…