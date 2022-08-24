Bir elektrikli otomobil 24 saatte kaç ülkeyi gezebilir?

Porsche'nin ilk elektrikli otomobili Taycan çıktığı ilk günden bu yana başarısını sürdürüyor. Güçlü elektrik motoru, büyük bataryası ile iddialı olan model, tasarımıyla da oldukça etkileyici. Elektrikli otomobil, şimdi ise bu başarısını çok kısa sürede oldukça uzun bir yolu tamamlayarak kanıtlamış oldu.

Porsche Taycan ile 24 saatte 14 ülke

What Car? isimli derginin yaptığı çalışma sonrasında Porsche Taycan kırılması oldukça güç bir rekora imza attı. Porsche Taycan ile 24 saat içerisinde 14 ülke ziyaret edilirken elektrikli otomobil ile bir gün içerisinde en çok ülkeye gitme rekoru kırıldı. Bu sürüş noter huzurunda gerçekleştirilmediği için ise doğrulanmış değil.

Zengin aile oyuncağı: Porsche Taycan 4 Cross Turismo

14 ülke gezerek testi yapan sürücülerin bir beklentilerini aşan Porsche Taycan, elektrikli otomobillerin benimsenmesi konusunda da önemli bir rol üstlenmiş oldu. Başlangıçta her şey mükemmel giderse 13 ülke gezilebileceğini hesaplayan gazeteciler, 14 ülke sınırları içine girerek kendi beklentilerini bile aştı.

Tahmin edildiği üzere rekor Avrupa'da gerçekleşti. Hem elektrikli şarj istasyonu altyapısı hem de ülkelerin birbirlerine yakın oluşu bu rekoru mümkün kıldı. Hollanda'da başlayan yolculuk; Belçika, Lüksemburg, Fransa, Almanya, İsviçre, Lihtenştayn, İtalya, Avusturya, Slovenya, Macaristan, Bosna Hersek ve Sırbistan'a kadar uzandı.

Porsche Taycan ile birlikte bir gün boyunca toplamda 1.930 kilometre yol kat edildi. Tüm yolu ortalama 80.3 km/s hız ile tamamlayan gazeteciler, yolculukları boyunca bataryayı doldurmak için 7 kez durduklarını ifade ediyorlar. Şarj için ise 350 kW'lik yüksek hızlı şarj ünitelerinin bu süreçte büyük yardımcı olduğunu tahmin ediyoruz.

Bu sürüş ile birlikte aslında Avrupa'nın elektrikli otomobillere ne kadar hazır olduğunun da test edildiğini söyleyebiliriz. Her ne kadar 24 saatte 2 bin kilometreye yakın bir yol yapılmış olsa da teste katılan sürücüler daha fazla şarj istasyonunun olması gerektiğini ifade ediyor.

İlerleyen dönemde tüm dünya genelinde şarj istasyonlarının sayısının hızla artacağı öngörülüyor. Böylelikle elektrikli otomobile geçiş süreci de hızlanacaktır. Peki siz elektrikli otomobiller hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.