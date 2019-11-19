Port Sudan'da çatışmaların ardından sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Sudan'ın doğusundaki Port Sudan kentinde sokağa çıkma yasağı getirildi.

Özgürlük ve Adalet için Birleşik Halk Cephesi lideri ve Devrimci Cephe Başkan Yardımcısı El Emin Davud'u karşılama töreni sırasında karşıt gruplar arasında çatışma çıktı.

Sudan gazetesinin Kızıldeniz eyalet valisi Hafız et-Tac Mekki'ye dayandırdığı haberine göre, çatışmaların şiddetlenmesi sonucu kentte 17.00 ile 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Güvenlik gerekçesiyle ve daha fazla istişare amacıyla karşılama töreninin ertelendiği duyuruldu.

Görgü tanıkları, kamuya ait bazı araçların ateşe verilmesi sonrası güvenlik güçlerinin uyarı ateşi açtığını ifade eti.

Sudan Merkezi Doktorlar Komitesi, olaylarda 2 kişinin öldüğünü, 24 kişinin yaralandığını açıkladı.

Devrimci Cephe Sözcüsü Usame Said, basın açıklamasında, olayların arkasında fitne çıkararak yeniden iktidara gelmek isteyen eski rejim yanlılarının bulunduğunu iddia etti.

Said, "Doğu Sudan'daki sorun kabilecilik değil siyasidir. Sudan devletinin 1956'da kuruluşundan bu yana ekonomik ve kültürel olarak dışlanmaktan mustaribiz. Sudan'ın doğusu iktidar ve ülke servetindeki hakkı olanı alamadı. Aklımızın sesini dinlemeliyiz. Bu kabileler arasında kan ve akrabalık bağları var." ifadesini kullandı.

Usame Said, 9 yıllık sürgünden sonra hükümetle silahlı hareketler arasındaki barış müzakereleri kapsamında 9 Kasım'da ülkeye dönmüştü.