Portekiz'de yarından itibaren gece sokağa çıkma yasağı uygulanacak - Son Dakika

Portekiz'de yarından itibaren gece sokağa çıkma yasağı uygulanacak

08.11.2020 19:59
Portekiz'de yarından itibaren gece sokağa çıkma yasağı uygulanacak, System.String[]

Portekiz'de korona virüs salgınında artan vakaların ardından ülkenin birçok bölgesinde yarından itibaren gece sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Portekiz'de korona virüs salgınında artan vakaların ardından ülkenin birçok bölgesinde yarından itibaren gece sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Avrupa, korona virüs salgınında vaka sayılarındaki rekor artışların ardından karantina tedbirlerini ve sokağa çıkma yasaklarını yeniden uygulamaya başladı. Portekiz'de artan Covid-19 vakalarının ardından yarından itibaren birçok bölgede gece sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Portekiz Başbakanı Antonio Costa yaptığı açıklamada, Portekiz'in büyük bölümünde gece sokağa çıkma yasağının getirileceğini duyururken, yasağın yarından itibaren yürürlüğe gireceğini ve sağlık acil durumuyla beraber uygulanacağını aktardı. Costa, "Pandemiyi kontrol altına almak için her şeyin yapılması gerektiğine dair en ufak bir şüphemiz olamaz. Bunu başaramazsak, giderek daha kısıtlayıcı önlemler almalı ve Aralık ayından ödün vermeliyiz" ifadelerini kullandı. Başbakan Costa, baharda olduğu gibi genel bir kilitlenmenin önüne geçmek istediklerini belirterek, "Salgını kontrol etmenin tek yolu sosyal etkileşimden kaçınmaktır. Bu pandemiyi kontrol etmek için gerekli bir önlem" dedi.

Costa, yarından itibaren bu ticari işletmelerin kapatılacağını ancak restoranların paket servis hizmetinde devam edeceğini aktardı.

Sokağa çıkma yasağı, başkent Lizbon ve Porto dahil ülke genelindeki 308 belediyenin 121'inde haftaiçi yerel saatle 23.00-05.00 arasında uygulanacak. Gece çalışanlar ise yasaktan muaf olacak. Cumartesi ve Pazar günleri ise yasak yerel saatle 13.00 ile 05.00 arasında uygulanacak. Yasaktan ülke nüfusunun yüzde 70'i etkilenirken, gece sokağa çıkma yasağı 2 hafta boyunca sürecek.

Portekiz'de, Ekim ayı başından bu yana günlük vaka sayısı 2 binlerden 6 binlere sıçradı. Ülkede son 24 saatte 5 bin 784 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 179 bin 324'e yükselirken, son 24 saatte 48 kişinin daha hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 2 bin 896'ya ulaştı.

Öte yandan Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa, hükümet tarafından teklif edilen ve 23 Kasım'a kadar sürecek olan sağlık acil durum ilanını onayladı. Portekiz'de salgının ilk dalgasında 6 haftalık olağanüstü hal ilan edilmişti. - LİZBON

Portekiz'de yarından itibaren gece sokağa çıkma yasağı uygulanacak
Portekiz'de yarından itibaren gece sokağa çıkma yasağı uygulanacak

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Portekiz'de yarından itibaren gece sokağa çıkma yasağı uygulanacak - Son Dakika


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