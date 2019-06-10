Son Dakika Haberleri: Portekiz Hayranları Açılış Ülkeleri Ligi'ni Kutladı
Son Dakika Spor Haber

Portekiz Hayranları Açılış Ülkeleri Ligi'ni Kutladı

8 saat önce

Hollanda Uluslar Ligi şampiyonu olmak için Hollanda'yı 1-0 yendikten sonra Portekizli taraftarlar Porto'da kutlama yapıyor.

Hollanda Uluslar Ligi şampiyonu olmak için Hollanda'yı 1-0 yendikten sonra Portekizli taraftarlar Porto'da kutlama yapıyor.
Portekiz Hayranları Açılış Ülkeleri Ligi'ni Kutladı
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 05:06 
Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


UEFA Uluslar Liginde şampiyon Portekiz oldu Beşiktaş İkinci Başkanı Serdal Adalı, Aboubakar'ın menajeri ile görüşmek için İspanya'ya gitti! Fatih Altaylı'dan havalimanındaki rezaletle ilgili çarpıcı yorum: Görüntü komik, ayıp bir şey yok Mansur Yavaş'tan Ankaragücü taraftarına müjde!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.6.2019 01:28:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Portekiz Hayranları Açılış Ülkeleri Ligi'ni Kutladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]