Portekiz Hayranları Açılış Ülkeleri Ligi'ni Kutladı
8 saat önce
Hollanda Uluslar Ligi şampiyonu olmak için Hollanda'yı 1-0 yendikten sonra Portekizli taraftarlar Porto'da kutlama yapıyor.
Hollanda
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 05:06
Uluslar Ligi şampiyonu olmak için Hollanda'yı 1-0 yendikten sonra Portekizli taraftarlar Porto
'da kutlama yapıyor.
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