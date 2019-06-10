Portekiz Hayranları Açılış Ülkeleri Ligi'ni Kutladı

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UEFA Uluslar Liginde şampiyon Portekiz oldu

Beşiktaş İkinci Başkanı Serdal Adalı, Aboubakar'ın menajeri ile görüşmek için İspanya'ya gitti!

Fatih Altaylı'dan havalimanındaki rezaletle ilgili çarpıcı yorum: Görüntü komik, ayıp bir şey yok