Son Dakika Haberleri: Portekizli Lopes, Denizlispor'da
Son Dakika Spor Haber

Portekizli Lopes, Denizlispor'da

42 dakika önce

Yukatel Denizlispor, geçtiğimiz sezon Kayserispor'da forma giyen Portekizli oyuncu Tiago Lopes 2 yıllık ile sözleşme imzaladı.

Portekizli Lopes, Denizlispor'da, System.String[]
Yukatel Denizlispor, geçtiğimiz sezon Kayserispor'da forma giyen Portekizli oyuncu Tiago Lopes 2 yıllık ile sözleşme imzaladı.

Yeşil-siyahlı ekip bugün gerçekleştirdiği imza töreni ile 30 yaşındaki Lopes'i renklerine bağladı. Kulüp binasından gerçekleştirilen Lopes'in imza törenine, Denizlispor Kulüp Başkan Yardımcısı Taner Atilla ve Profesyonel Futbol Şube Sorumlusu Asbaşkan Ali Fırat katıldı. Defans-sağ bek oynayan Lopes geçtiğimiz sezon Süper Lig'de Kayserispor forması ile 30 karşılaşmaya çıkarken, gol şansı bulamadı.

İmza töreni sonrası konuşan Lopez, Denizlispor'un renklerini çok beğendiğini, takımda elinden geleni yapacağını ve yeşil-siyahlı forma ile şampiyonluk yaşamak istediğini vurguladı. Lopez takımda çok çalışacağını da sözlerine ekledi.

"Mücadeleyi seven ve başarılı bir oyuncu"

Fırat ise yaptığı konuşmada, Lopez'in Süper Lig'i tanıyan bir futbolcu olduğunu ifade ederek, "Mücadeleyi seven ve başarılı bir oyuncu... Uzun bir süredir görüşüyorduk ve nihayet bugün neticelendirdik. Takımımıza katkı sağlayacağını düşünüyoruz. İki yol boyunca takımımız için başarıdan başarıya koşacak. İnşallah çizdiğimiz hedeflere katkı sağlayacak" dedi. - DENİZLİ
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 03:16 Kaynak: İHA
fırat, tiago, kayserispor, denizlispor, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İsmail Köybaşı'na 3 talip birden Quaresma'dan Fikret Orman'a yanıt geldi! Fikret Orman'dan Quaresma tepkisi: Parasını verin, gönderin gitsin Burak Yılmaz için flaş iddia: Lecce değil Fenerbahçe

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.6.2019 15:58:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Portekizli Lopes, Denizlispor'da
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]