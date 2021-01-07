Posbıyık: "Alemdar 100. yılında istiklal madalyası onurunu bekliyor" - Son Dakika

Posbıyık: "Alemdar 100. yılında istiklal madalyası onurunu bekliyor"

07.01.2021 17:21
Posbıyık:

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Alemdar'ın 100. yıl kutlamalarına hazırlandıklarını belirterek, Alemdar için İstiklal Madalyası onurunu beklediklerini söyledi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Alemdar'ın 100. yıl kutlamalarına hazırlandıklarını belirterek, Alemdar için İstiklal Madalyası onurunu beklediklerini söyledi.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, 27 Ocak'ta Alemdar destanının 100. yılını kutlamaya hazırlandıklarını hatırlatarak "Alemdar 100. yılında İstiklal Madalyası onurunu bekliyor" dedi. Posbıyık, bu yöndeki çağrılar üzerine, Alemdar'a İstiklal Madalyası verilmesi için TBMM'ye teklif sunan 5 milletvekiline teşekkür etti.

Başkan Posbıyık, Ocak ayı meclis toplantısında konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Tunalı Hilmi'nin büstünün açılışında da konuyu gündeme getirmiş ve milletvekillerimize orada da çağrıda bulunmuştum. Ereğli'nin 100. yılı kutlandı ama bir de Alemdar'ın 100. yıl dönümü var. Bu da bizim için çok önemli. Onun için hazırlıklar yapıyoruz. 100. yılında Alemdar'ın İstiklal Madalyası ile ödüllendirilmesini istiyoruz. Verilmesi için sürekli çağrılarda bulunduk. En son çağrımız üzerine Zonguldak Milletvekillerimiz Polat Türkmen, Ahmet Çolakoğlu, Hamdi Uçar, Ünal Demirtaş ve Deniz Yavuzyılmaz bir araya gelip bir teklif hazırladılar ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sundular. Buradan Zonguldak Milletvekillerimize Ereğli halkı adına şükranlarımızı sunuyoruz. Biz onlardan bunu bekliyoruz. Ereğli'nin meselelerine eğildikleri müddetçe, Zonguldak meselelerine eğildikleri müddetçe onları başımıza taç ederiz. Zaman zaman kırgın laflar etmemizin tek nedeni Ereğli'nin meselelerine eğilmiyorlar diye Ben milletvekillerimizden bekliyorum. İnşallah İstiklal Madalyası konusu Alemdar'ın 100. yıl kutlamalarından önce Meclis gündemine alınır. Bunu dört gözle bekliyoruz. Ereğli halkı ile birlikte, Meclis üyelerimizle birlikte onları burada ağırlamaktan büyük onur ve mutluluk duyacağımı belirtmek istiyorum. Alemdar başlı başına bir olaydır. Başkan olarak Alemdar Gemisi yapılsın ilk başvuruyu ben yapmıştım. Burada emeği olanlar ilk başta Donanma Komutanlığı'dır. Ardından şekli çizildi. Erdemir'e başvurduk. O yıllarda burada bu konuda çalışan çok insan vardı. Madalyanın verilmesi için uğraşan Durmaz Demiroğlu, Eyüp Bektaş ve bir çok kişinin emeği unutulmaz. Sacı Erdemir verdi, üç tersaneci bunları parça parça yaptı. Denizden belediyenin ayırdığı yere taşındı, şu anki yerine kondu. İçindeki malzemeleri Askeriye bize verdi. Esas burada emeği geçenler belediyedir, Askeriyedir, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'dır, tersanelerdir, Erdemir'dir. Bazı haberlerde okuyorum bilgi kirliliği yapılıyor. Yok Türker Ertürk yaptırdı falan diye Sonuçta Donanma Komutanlığı talimat verir, uyulur. Bu iş için koşturan insanlarımız vardır. Bunlar unutulmaması lazım." - ZONGULDAK

Posbıyık: Alemdar 100. yılında istiklal madalyası onurunu bekliyor

Halil Posbıyık, Zonguldak, Erdemir, TBMM, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Posbıyık: 'Alemdar 100. yılında istiklal madalyası onurunu bekliyor' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Türk Telekom, bugünden itibaren İstanbul dahil 6 ilde internet kesintisi yapacak Cumhurbaşkanı Erdoğan Ali Koç'u kabul etti, görüşmeye Mesut Özil sohbeti damga vurdu Altının kilogramı 452 bin 300 liraya geriledi ABD'deki Kongre baskını dünya basınında geniş yer buldu Karim Benzema, Valbuena'ya şantaj yaptığı gerekçesiyle hakim karşısına çıkıyor Bilim insanları tespit etti: Dünya hiç olmadığı kadar hızlı dönmeye başladı, bir gün artık 24 saat değil Son Dakika: Kobani iddianamesi kabul edildi! Selahattin Demirtaş'ın arasında olduğu 108 kişi yargılanacak Türkiye'de 2020'de en çok satan otomobil markası Fiat oldu
ABD'yi kaosa sürükleyen Trump'ı 6 ay önceki hapis tehdidi mesajıyla vurdular: 10 yıl yatacak mı? ABD'yi kaosa sürükleyen Trump'ı 6 ay önceki hapis tehdidi mesajıyla vurdular: 10 yıl yatacak mı?         
17:16
İstenmeyen ticari SMS ve aramaları engelleyen İleti Yönetim Sistemi devreye alındı İstenmeyen ticari SMS ve aramaları engelleyen İleti Yönetim Sistemi devreye alındı         
17:11
Cenaze masrafları için para çekemeyince cesedi bankaya taşıdılar Cenaze masrafları için para çekemeyince cesedi bankaya taşıdılar         
16:50
Fransız Engie Türkiye'deki 4 şirketini sattı Fransız Engie Türkiye'deki 4 şirketini sattı         
16:44
Öğrencilere tablet dağıtmak için okula gelen müdür, tuvalette kendini astı Öğrencilere tablet dağıtmak için okula gelen müdür, tuvalette kendini astı         
16:42
Avrupa'nın gündemindeki Ozan Tufan'ın menajeri: Henüz bize resmi bir teklif gelmedi Avrupa'nın gündemindeki Ozan Tufan'ın menajeri: Henüz bize resmi bir teklif gelmedi         
16:40
Cinsel ilişki bahanesiyle gittiği evde rehin alınıp gasp edilmişti! Psikolojisi bozulan yaşlı adam ülkesine geri döndü Cinsel ilişki bahanesiyle gittiği evde rehin alınıp gasp edilmişti! Psikolojisi bozulan yaşlı adam ülkesine geri döndü         
15:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Oğuzhan Asiltürk'ü evinde ziyaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Oğuzhan Asiltürk'ü evinde ziyaret etti         
14:54
Türkiye'nin ABD'deki olaylarla ilgili açıklaması CNN International muhabirini şaşırttı Türkiye'nin ABD'deki olaylarla ilgili açıklaması CNN International muhabirini şaşırttı         
14:22
Gana Parlamentosu'nda kadın vekilin erkek vekilin kucağına oturduğu görüntü gündem yarattı Gana Parlamentosu'nda kadın vekilin erkek vekilin kucağına oturduğu görüntü gündem yarattı         
14:21
Fitch, Türkiye'nin en yüksek kredi notunu Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne verdi Fitch, Türkiye'nin en yüksek kredi notunu Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne verdi         
14:17
Lale Cangal'dan Survivor'a giden eşi Cemal Hünal'a duygusal veda Lale Cangal'dan Survivor'a giden eşi Cemal Hünal'a duygusal veda         
13:47
Düzce Üniversitesi, kilosu 3 bin liraya satılan 'ölümsüzlük mantarını' üretmeyi başardı Düzce Üniversitesi, kilosu 3 bin liraya satılan 'ölümsüzlük mantarını' üretmeyi başardı         
13:43
Daha 14 yaşında! Karnındaki bebekten kurtulmak isterken hastanelik olan kız çocuğu doğum yaptı Daha 14 yaşında! Karnındaki bebekten kurtulmak isterken hastanelik olan kız çocuğu doğum yaptı         
13:31
Oğuzhan Özyakup, oyuncu sevgilisi Melisa Aslı Pamuk evleniyor Oğuzhan Özyakup, oyuncu sevgilisi Melisa Aslı Pamuk evleniyor         
12:52
Biden'ın zaferi tescillendi, Trump pes etti: 20 Ocak'ta görevi sorunsuz şekilde devredeceğim Biden'ın zaferi tescillendi, Trump pes etti: 20 Ocak'ta görevi sorunsuz şekilde devredeceğim         
11:53
Beklenen rapor geldi! Aleyna Çakır'ın asılma sonucu öldüğü kesinleşti Beklenen rapor geldi! Aleyna Çakır'ın asılma sonucu öldüğü kesinleşti         
11:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2021 17:29:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Posbıyık: "Alemdar 100. yılında istiklal madalyası onurunu bekliyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei