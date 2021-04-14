Posbıyık'ın dayanışma çağrısı karşılık buluyor - Son Dakika

Posbıyık'ın dayanışma çağrısı karşılık buluyor

14.04.2021 13:55
Posbıyık'ın dayanışma çağrısı karşılık buluyor, System.String[]

Zonguldak'ın Ereğli ilçe Belediyesi'nin ihtiyaç sahibi muhtaç aileler ile pandemi yasakları nedeniyle işini kaybetmiş vatandaşlara sıcak AŞ ve gıda kolisi yardımlarına hayırseverlerden de katkı gelmeye başladı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçe Belediyesi'nin ihtiyaç sahibi muhtaç aileler ile pandemi yasakları nedeniyle işini kaybetmiş vatandaşlara sıcak AŞ ve gıda kolisi yardımlarına hayırseverlerden de katkı gelmeye başladı. Belediye Başkanı Halil Posbıyık, 50 koli gıda ve 50 koli sıvı yağ katkısında bulunan iş adamı Atalay Göktepe'ye teşekkür etti.

Kdz. Ereğli Belediyesi'nin, kentteki ihtiyaç sahibi muhtaç aileler ile pandemi yasakları nedeniyle işini kaybetmiş vatandaşlara yönelik başlattığı sıcak AŞ ve gıda kolisi yardımlarına hayırseverler de katkı sunmaya başladı.

Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ın dayanışma çağrısı üzerine iş insanı Atalay Göktepe 50 koli gıda yardımı ve 50 koli sıvı yağ desteğini Ereğli Belediyesi'ne ulaştırdı.

"Pandemide işsiz kalanlar utanmayın, çekinmeyin, belediyeye başvurun"

Başkan Halil Posbıyık, Ereğli halkı adına Göktepe'ye teşekkür ederken yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Mübarek Ramazan ayı başladı, her yıl yaptığımız gibi bu yıl da ihtiyaç sahibi muhtaç insanların evlerine sefer taslarıyla sıcak AŞ götürüyoruz. Bu yemekleri, kimse hissetmeyecek şekilde zabıtalar tespit edilen adreslere götürüyor kapıdan veriyorlar. Verdiğimiz insanları da rencide etmemeye çalışıyoruz. Bu yıl pandemiden dolayı diğer yıllara oranla daha çok ihtiyaç sahipleri var, talep edenler var. Ereğli Belediyesi bütün personeliyle ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını karşılamak için elinden geleni yapıyor. Adeta seferberlik ilan ettik belediye olarak. Sadece muhtaç insanlara değil, aynı zamanda günübirlik çalışan garson, şoför, pazarcı gibi pandemi yasakları nedeniyle işini kaybetmiş olan, dükkanları kapanan insanlara da yardım ediyoruz. Onlara seslenmek istiyorum, siz asla utanmayın, çekinmeyin. İşsiz kalmış olabilirsiniz, ihtiyaç sahibi olabilirsiniz. Hiç çekinmeden belediyeye müracaat edin. Sizin taleplerinizi karşılamaya çalışacağız. Zor bir konu. Bu yardımlaşma seferberliğini sürdürürken dayanışma çağrısında bulunmuştum. Vatandaşlarımız, iş adamlarımız, hayırseverlerimiz de bize yardımcı olmaya başladılar. Şimdiden yardımlar gelmeye başladı. Yardım edenlere ihtiyaç sahibi aileler adına Allah razı olsun, diyorum. Ereğli'mizin hayırsever saygın iş adamlarından Atalay Göktepe 50 gıda kolisi ve 50 koli sıvı yağ gönderdi. 20 bin TL maddi karşılığı. Kendisine Ereğli halkı adına desteklerinden dolayı şükranlarımı sunuyorum. Allah kabul etsin." - ZONGULDAK

Posbıyık'ın dayanışma çağrısı karşılık buluyor
Posbıyık'ın dayanışma çağrısı karşılık buluyor

Ereğli Belediyesi, Zonguldak, Pandemi, Ereğli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Posbıyık'ın dayanışma çağrısı karşılık buluyor - Son Dakika


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