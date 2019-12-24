Posof Akademisi'nden bilgilendirme konferansı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Posof Akademisi'nden bilgilendirme konferansı - Son Dakika

Posof Akademisi'nden bilgilendirme konferansı

6 saat önce

Ardahan'ın Posof ilçesinde 'Eğitimde Sınır Tanımıyoruz' konferansı düzenlendi.

Posof Akademisi'nden bilgilendirme konferansı, System.String[]

Ardahan'ın Posof ilçesinde 'Eğitimde Sınır Tanımıyoruz' konferansı düzenlendi.


Posof Kaymakamlığı tarafından düzenlenen 'Posof Akademi Eğitimde Sınır Tanımıyoruz' konferansı Posof İlkokulu salonunda yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'ndan sonra Posof Kaymakamı Murat Mete yapılan çalışmalarla ilgili konuşmasında yapılanları ve yapılması gerekenleri anlattı.


Konferansta şunlara değinildi:


"Koçum gelişiyorum; LGS ve YKS sınavlarına girecek öğrencilerin öğrenme eksikliklerinin ve yanlış öğrenmelerinin giderilerek hazır bulunuşluk seviyelerinin artırılması.


Posof değerlerini tanıyor; Milli benliğimize ve geçmişimize karşı sevgiyi geliştirmek, farkında lığı artırmak suretiyle kültürlerine gelecekte sahip çıkacak nesiller yetiştirmek ve yöre insanının fikir dünyasına erişmek.


1 fincan kahve 40 sayfa; Analitik düşünen, düşündüğünü doğru ve açık bir şekilde ifade eden, algılama gücü yüksek, yorum ve sentez yapabilen, tartışan, doğruların tek noktadan değil çeşitli bakış açılarıyla ortaya çıkacağını kavramış, kültür, milli ve manevi değerlere sahip yüksek karakterli bireyler yetiştirilmesine katkı sağlamak.


Üniversitemi tanıyorum; 12. Sınıf öğrencilerin hedeflerini netleştirmelerine yardımcı olabilmek, motivasyonlarını artırmayı sağlamak, üniversite yaşamını yerinde görmeleri ve üniversiteli olma bilincini kazandırmak.


Öğrencilerimizi tanıyoruz; Öğrenciler hakkında nitelikli bilgiler elde ederek, gelişim düzeylerine, ilgi ve yeteneklerine uygun öğretim programlarına yönlendirilmelerini sağlamak.


Posof sinema günleri; Öğrencilerin sosyal ve bilişsel gelişimlerini desteklemek, motivasyonlarını artırmak, zihinsel rahatlamalarını sağlayarak gizil öğrenmelerine yardımcı olmak.


Rehber öğretmenle bilgileniyorum; eğitim öğretim faaliyetlerinin amacına ulaşması için paydaşlara gerekli bilgilendirme yapılarak, mevcut faaliyetler içerisine dahil etmek.


Mesleğimi seçiyorum geleceğimi kuruyorum; Gençlerin geleceklerini planlarken doğru tercihler, ilgi ve yeteneklerine uygun, çalışırken mutlu olacakları mesleki seçimler yapabilmelerini sağlamak.


Spor akademi; Hedef kitlemiz Süngülü ortaokulu, Posof ilkokulu, Halitpaşa yatılı Bölge okulu, Posof ÇPL, Aşık Sabit Müdami Anadolu İmam Hatip Lisesi ve ortaokulundan 503 öğrenciye yetenek taraması yapıldı. Denilerek eğitim öğretim yılı boyunca ilçemizde çeşitli sportif etkinlikler ile öğrencilerimiz spora doyacaktır."


İlçe Milli Eğitim Müdürü, Gençlik Hizmetleri, Spor müdürü ve ilgili öğretmende konuşmalarını yaptıktan sonra program sona erdi. - ARDAHAN

Ardahan, Posof, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 03:06 Kaynak: İHA
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