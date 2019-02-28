Postmodern Darbe"Nin 22. Yılı

AK Parti Bartın
İnsan Hakları Birim Başkanı Zeliha Çam, 28 Şubat
'ın 22. yıl dönümü dolayısıyla açıklama yaptı.
Çam, yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti
'nin 28 Şubat 1997'de "Demokrasiye Balans Ayarı" bahanesiyle karanlık bir sürecin içerisine itildiğini belirtti.
Zeliha Çam, 22 yıl önce demokrasiyi bir türlü hazmedemeyen vesayet odaklarının, yetkilerinin dışında devlet gücünü kullanarak, millet iradesiyle seçilen siyasi iradeye müdahale etme girişiminde bulunduklarını anlatarak, şunları kaydetti:
"Darbeciler 28 Şubat'ta meşru bir iktidara karşı tıpkı 12 Eylül
'de olduğu gibi gayrimeşru bir müdahalede bulundular. Bürokraside yer alan üst düzey yöneticilere haksız ve hukuksuz operasyonlar yapılarak sindirme politikası izlediler. Siyaseti bir araç olarak kullanarak toplumsal düzeni, özgürlükler ve demokrasi üzerine değil korku ve dayatmalar üzerine kurdular. Ülkemizi hukuk devleti olmaktan çıkarıp ideolojik zulümleriyle insanları değerlerine, inançlarına, kültürüne göre bölerek kategorize ettiler. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan
'ın liderliğinde vesayet odaklarına ve darbeci zihniyete karşı AK Parti olarak kararlı tavrımızdan ödün vermedik, vermeyeceğiz. 28 Şubat müdahalesinden 22 yıl sonra güçlü demokrasisi ve artan öz güveniyle ilham kaynağı olan bir Türkiye var artık. Güçlü Türkiye'nin güçlü yarınlarına milletimizle birlikte yürüyoruz."