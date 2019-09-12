Son Dakika Haberleri: "Potamia Erdin"de ilk hasat yapıldı
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"Potamia Erdin"de ilk hasat yapıldı

1 saat önce

İzmir'in Tire ilçesinde, Bademli Fidancılık Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından seleksiyon ıslah metodu ile geliştirilen yeni ceviz çeşidi "Potamia Erdin"in tanıtımı ve hasadı yapıldı.

İzmir'in Tire ilçesinde, Bademli Fidancılık Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından seleksiyon ıslah metodu ile geliştirilen yeni ceviz çeşidi "Potamia Erdin"in tanıtımı ve hasadı yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdür Yardımcısı Suat Yılmaz, Mehmetler Mahallesi'ndeki ceviz bahçesinde yapılan programda, Potamia Erdin'in ilk dikiminin bu bölgede yapıldığını söyledi.

Yeni çeşidin seleksiyon yoluyla tescil ettirildiğini hatırlatan Yılmaz, "Tescillenmiş çeşidin hasadını yaparak aynı zamanda bunu duyurmuş oluyoruz. Bu tür çalışmaları destekliyoruz." dedi.

Bademli Fidancılık Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Selçuk Bilgi de yeni çeşit için uzun yıllar emek verildiğini ifade etti.

Cevizin kalitesine dikkati çeken Bilgi, "Potamia Erdin'in diğer çeşitlere göre yağ oranı verimli, iriliği ve içinin dolgunluğu daha iyi. 100 metre ila 1100 metre arasındaki rakım ile her ekolojide yetişebilen içi beyaz ve dolgun." diye konuştu.

Bilgi, yeni ceviz çeşidini Tire'nin ardından başka bölgelerde de denediklerini sözlerine ekledi.

Bademli, Tire, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 05:20 Kaynak: AA
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