Ceyhun Yıldızoğlu: "Gruptaki şansımızı devam ettirmemiz için kazanmamız gerekiyor"

A Milli Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Ceyhun Yıldızoğlu, cumartesi oynanacak Sırbistan karşılaşması öncesi, "Jenerasyon değişiminden geçmekteyiz ve bu mücadelede Covid-19 nedeniyle üç oyuncumuzu da kullanamayacağız. İlk maça nazaran daha iyi oynayacağımızı tahmin ediyorum. Gruptaki şansımızı devam ettirmemiz için mutlaka kazanmamız gerekiyor" dedi.

FIBA 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde mücadele eden A Milli Kadın Basketbol Takımı, Sırbistan müsabakası öncesi değerlendirmeler yaptı. TBF Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım, A Milli Kadın Basketbol Takımı Menajeri Yasemin Horasan, A Milli Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Ceyhun Yıldızoğlu, A Milli Kadın Basketbol Takımı Kaptanı Işıl Alben ve A Milli Kadın Basketbol Takımı oyuncuları Cansu Köksal ile Tilbe Şenyürek, 14 Kasım Cumartesi günü saat 18.00'de Sırbistan ile oynanacak müsabaka ile ilgili konuştu.

Haluk Yıldırım: "Büyük bir titizlikle hazırlandık"

TBF Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım, tüm dünyanın içinden geçtiği bu zorlu süreçte Türkiye Basketbol Federasyonu olarak büyük bir titizlikle bu fanus düzenini kurduk ve çalışmalarını tamamladıklarını ifade ederek, "Organizasyonumuz boyunca bizlerden desteklerini esirgemeyen Sağlık Bakanlığı'na, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na, ve Acıbadem Sağlık Grubu'na teşekkürlerimizi iletiyoruz. Şimdi Sırbistan ile çok kritik bir müsabakaya çıkacağız. Belgrad'da biraz da şanssız bir şekilde kaybetmiştik. Evimizdeki müsabakayı kazanarak yeniden avantajlı konuma geçmek istiyoruz. Her anlamda çok başarılı ve sağlıklı bir organizasyon olacağına, Sırbistan maçını da kazanacağımıza inanıyorum" dedi.

Yasemin Horasan: "İlk maçın rövanşını almak istiyoruz"

Tüm dünyayı etkileyen korona virüs pandemisinden kendilerinin de etkilendiğini söyleyen A Milli Kadın Basketbol Takımı Menajeri Yasemin Horasan, "Eksik oyuncularımız olmasına rağmen cumartesi sahada yer alacak bütün oyuncularımız tüm güçleriyle mücadele verecekler. Sırbistan iyi bir takım ve önemli silahları var. Ancak biz deplasmanda üç sayıyla kaybettiğimiz maçın rövanşını alıp, FIBA 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'na katılma yolunda önemli bir avantaj elde etmek arzusundayız. Ülkemizde oynadığımız maçta gönül isterdi ki seyircilerimiz de bizimle olabilsin ve Litvanya maçına benzer, muhteşem atmosferi yaşayabilelim. Ancak takımımız; Türk insanının yürekten desteğinin bizlerle olduğunu biliyor. Umarım Cumartesi günü hepimizi mutlu edecek, avantaj yakalayacağımız bir sonuç elde ederiz" diye konuştu.

Ceyhun Yıldızoğlu: "İlk maçtan daha farklı bir mücadele bizleri bekliyor"

Elemelere olumlu bir başlangıç yaptıklarını düşündüğünü söyleyen A Milli Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Ceyhun Yıldızoğlu, "Sırbistan ile ilk maçımızı o günün şartlarını düşündüğümüzde kazanmamız gerekiyordu. Ancak maç sonunda çok kritik hatalar yaptık. Evimizdeki Litvanya maçını ise muhteşem bir seyirci önünde iyi oynayarak kazandık. Sırbistan ilk maçtaki eksiklerini ve yeni devşirmesini bu maçta oynatabilecek. Biz bir jenerasyon değişiminden geçmekteyiz ve bu mücadelede Covid-19 nedeniyle üç oyuncumuzu da kullanamayacağız. Dolayısıyla ilk maçtan daha farklı bir mücadele bizleri bekliyor. Hazırlıklarımızı tamamlamak üzereyiz. Maç günü tüm eforumuzu ortaya koyarak ilk maça nazaran daha iyi oynayacağımızı tahmin ediyorum. Gruptaki şansımızı devam ettirmemiz için mutlaka kazanmamız gerekiyor. Gönül isterdi ki yine seyircimiz önünde, Litvanya maçındaki atmosfere benzer bir ortamda oynayabilelim. Ancak pandemi şartları maalesef buna izin vermiyor. Yine de İstanbul'da olmak bize iyi gelecektir" şeklinde konuştu.

Işıl Alben: "Ekol bir rakibe karşı oynayacağız"

A Milli Kadın Basketbol Takımı Kaptanı Işıl Alben ise bütün dünyanın zorlu bir süreçten geçtiğini hatırlatarak, "Bizleri her zaman destekleyen seyircilerimizden yoksun olarak Sırbistan maçına çıkacağız. Rakibimiz, ekol olmuş ve çok güçlü bir takım. Bizim için çok önemli bir karşılaşma olacak. Takım olarak bir avantaj yakalamak istiyoruz. Sırbistan müsabakasına mutlaka kazanmak için çıkacağız" ifadelerini kullandı.

Sırbistan'ın elemelerde kendileri için en kritik maçların başında geldiğini söyleyen A Milli Kadın Basketbol Takımı oyuncusu Cansu Köksal, "İlk maçı üç sayıyla kaybettiğimiz Sırbistan ile karşılaşacağız. Her ne kadar malum şartlar dolayısıyla seyircimizden yoksun olacak olsak da evimizde olacağız ve bu da bizim için bir avantaj. Çok sıkı çalıştık ve bunun karşılığını alarak Sırbistan'ı mağlup etmek istiyoruz" dedi.

Tilbe Şenyürek: "Gruptan mutlaka çıkacağımıza inanıyorum"

Geride kalan iki eleme maçında da sahada çok iyi mücadele sergilediklerini ifade eden A Milli Kadın Basketbol Takımı Tilbe Şenyürek, "Sırbistan maçını deplasmanda çok az bir farkla kaybedip, ev sahipliği yaptığımız Litvanya maçını ise Mersin'deki taraftarımızın da desteğiyle farklı kazanarak avantaj elde ettik. Kalan maçlarımızda da takım olarak aynı mücadele ile gruptan mutlaka çıkacağımıza inanıyorum. Şu an içinde bulunduğumuz fanus düzeninde hijyen kuralları maksimum seviyede. Türkiye olarak şartları en iyi şekilde sağlayabildiğimizi düşünüyorum. Tüm alanlar sosyal mesafe kurallarına göre ayarlanmış ve sürekli dezenfekte edilmekte. Tabii ki ev sahibi olmamıza rağmen seyircisiz oynayacağımız için çok üzgünüz. Ancak sağlığımızın çok daha önemli olduğu bu dönemde fanus şeklinde oynadığımız için de çok daha güvendeyiz. Sırbistan basketbolda ekol haline gelmiş bir takım. Karşımızda çok zorlu bir rakibin olacağının farkındayız. Bu doğrultuda hazırlanıyoruz. Daha önce de çok defa karşı karşıya geldiğimiz ve tanıdığımız bir ekiple oynayacağız. Tüm enerjimizi ve hırsımızı sahada yansıtıp galibiyetle ayrılan taraf biz olmak istiyoruz" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL