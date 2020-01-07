Potanın şampiyonları belli oldu - Son Dakika
Son Dakika Spor Potanın şampiyonları belli oldu - Son Dakika Spor

Potanın şampiyonları belli oldu

6 saat önce

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Okul Sporları Basketbol Gençler müsabakaları düzenlendi.

Potanın şampiyonları belli oldu, System.String[]

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Okul Sporları Basketbol Gençler müsabakaları düzenlendi. Şampiyonlar Türkiye Basketbol Şampiyonasında Denizliyi temsil edecekler.


Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Vali Recep Yazıcıoğlu Spor Salonunda müthiş heyecana sahne olan maçlarda okullardan gelen öğrenciler takımlarını büyük bir coşku ile destekledi. Müsabakalar sonunda erkeklerde şampiyonluğu Yüksekçıta Anadolu Lisesi, kızlarda Nevzat Karaalp Anadolu Lisesi takımları kazandı.


Denizliyi temsil edecekler


Ödül töreni öncesinde katılan tüm sporcuları tebrik eden Okul Sporları Şube Müdürü Mesut Gökbulut şampiyon takımlara grup aşamalarında başarılar diledi. Şampiyonluk kupasını kaldıran takımlar ilerleyen tarihlerde düzenlenecek olan Türkiye Basketbol Şampiyonası grup aşamalarında Denizliyi temsil edecek. - DENİZLİ

Recep Yazıcıoğlu, basketbol, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 11:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Facebook Türkiye'de 8 ilde ofis açacak
Türkiye geçen yıl en fazla İtalya'ya fındık sattı Yerli otomobil için aylık 4 bin 500 lira bursla doktoralı mühendisler yetiştirilecek! Rusya lideri Putin, Türkiye ziyareti öncesi Esad'ı ziyaret etti

Son Dakika Haberleri
18:19 Guardiola'nın Manchester United Maçı Öncesi Basın Toplantısı - Son Dakika Spor
18:19 Burak Yılmaz: Şampiyonluk şansımız çok yüksek! - Son Dakika Spor
18:19 Guardiola, Solskjaer'in Yorumlarına Cevap Verdi - Son Dakika Spor
18:12 Futbol: Hazırlık maçı - Son Dakika Spor
18:04 Hazırlık maçı: Konyaspor: 2 - Altınordu: 1 - Son Dakika Spor
17:36 Barcelona, Arda Turan'a kapılarını kapattı - Son Dakika Spor
16:13 Kolarov, Roma ile sözleşmesini 2021 yılına kadar uzattı - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.1.2020 18:26:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Potanın şampiyonları belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]