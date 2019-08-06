Son Dakika Haberleri: Pozantı Belediyesi'nden Büyükşehir'e ziyaret
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Pozantı Belediyesi'nden Büyükşehir'e ziyaret

52 dakika önce

Adana'nın Pozantı ilçesi Belediye Başkanı Mustafa Çay, Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne ziyarette bulundu.

Pozantı Belediyesi'nden Büyükşehir'e ziyaret, System.String[]

Mustafa Çay'ı, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Güzgülü ağırladı.

Adana'nın MHP'li Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne ziyarette bulundu. Ziyarette Mustafa Çay'ı, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Güzgülü ağırladı. Ziyarette ayrıca Şehit Özel Hareket Polisi Erhan Konuk'un babası Fehmi Konuk da yer aldı. Belediyelerin yaptıkları hizmetler ve yatırımlar konusunda fikir alışverişinde bulunulan ziyarette Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Güzgülü, Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay'a ve konuklara hediye takdim etti.

Mustafa Çay, Pozantı, Manisa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 03:47 Kaynak: Bültenler
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