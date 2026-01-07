Pozantı\'da Çiftçilere Ekipman Desteği

Adana'nın Pozantı ilçesinde "Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi" kapsamında üreticilere ekipman desteği verildi.
Pozantı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce düzenlenen törende "Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi" kapsamında 4 çiftçiye 2 ceviz soyma makinesi ile 2 hamur yoğurma makinesi verildi.
Çiftçiler, aldıkları ekipmanlardan dolayı mutlu olduklarını söyledi. - ADANA
