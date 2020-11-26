Pozitif hasta, akrabası ile dolaşırken yakalandı - Son Dakika

Kayseri'de, Covid-19 testi pozitif olan ve karantinada kalması gereken bir kişi, akrabası ile dolaşırken yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Tomarza ilçesinde meydana gelen olayda, Nuri T.'ye Covid-19 testi pozitif çıktığı ve evde karantinada kalması gerektiği kendisine tebliğ edildi. Nuri T., ekiplerin yaptığı uyarıları dikkate almayarak ilçe merkezinde akrabası Recep T. ile dolaşırken ekiplerin yaptığı kontrolde yakalandı.

Hakkında işlem başlatılan Nuri T. Kayseri merkezde bir yurda yerleştirilerek karantina altına alındı. - KAYSERİ