PREMATÜRE BEBEKLER İÇİN FARKINDALIK ETKİNLİĞİ - Son Dakika

GAZİANTEP'te, prematüre olarak dünyaya gelen bebeklere yönelik farkındalığın arttırılması için Medical Park Gaziantep Hastanesi'nde etkinlik düzenledi.

Özel Medical Park Hastanesi Yesemek Salonunda, prematüre olarak dünyaya gelen bebeklere yönelik düzenlenen etkinliğe; hastane başhekimi Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ekber, Neonatoloji Uzmanı Doktor Mahir Ceylan, hekimler ve aileler katıldı.

Dünyada ve ülkemizde prematüre bebekler ve sorunları ile ilgili farkındalık yaratmak amacıyla 2011 yılından bu yana 17 Kasım Dünya Prematüre Gününün vurgulanması amacıyla düzenlenen etkinlik kapsamında doktorlar ve aileler bir araya gelerek pasta kesti.

Düzenlenen etkinliğin ardından açıklamalarda bulunan Medical Park Gaziantep Hastanesi Neonatoloji Uzmanı Doktor Mahir Ceylan, Kasım ayının Dünya Prematüre ayı olarak kutlandığını ve Medical Park Gaziantep Hastanesi olarak prematüre bebeklere yönelik farkındalık oluşturmak için etkinlik düzenlediklerini aktararak, ' 2008 yılından itibaren Kasım ayı; prematürelik farkındalık ayı olarak kutlanılmaya başlanıldı. Bizde her yıl prematüre bebeklerin sorunlarına dikkat çekmek amacıyla kutluyoruz. Erken doğan aceleci bebeklerimizin hayata tutunma savaşında onlara eşlik ediyoruz' diye konuştu.

Prematüre bebekler hakkında teknik ve bilimsel bilgiler veren Dr. Ceylan, anne adaylarına prematüre bebeklere karşı yapmaları gerekenler hakkında açıklamalar yaparak, ' Prematüre bebek; 37 haftanın altında doğan yani zamanından önce doğan anlamında prematüre bebek diyoruz. Bunlardan 28 haftanın öncesindekiler ilerici derecede prematüre bebek olarak adlandırılırken 32 haftanın altındakiler ise orta derece prematüre bebek olarak adlandırılır. Bebek ne kadar erken doğarsa sorun o kadar fazladır. Aynı zamanda takibi de o kadar zor olur ve titizlik, hassasiyet gerektirir. Biz Medical Park Gaziantep Hastanesi olarak ünitemizde her türlü prematürelik sorununu takip edebiliyoruz. Prematüre bebek konusunda çoğu kez altta yatan bir sorun bulunmamakla beraber bebeğin anne karnında yaşadığı enfeksiyon, plasenta dediğimiz bebeğin eşinin gelişmesinde oluşan kusurlar ya da annenin kronik problemleri olması prematürenin belli başlı sebepleri arasındadır. Bunun yanında dediğim gibi altta yatan bir sebep olmadan da bebekler prematüre olarak dünyaya gelebilir. Prematüre bebeklerde genetik yatkınlıkta söz konusudur. Genetik olarak yatkın olan bireylerin bebeklerinde pretermin daha fazla ortaya çıktığı da günümüz koşullarında kabul edilmiş durumdadır. Prematüre bebek doğumun karşın hamile kalmaya karar vermeden önce bir anne adayı takibine başlamalı bir kadın doğum uzmanı ya da perinatoloji uzmanına görünmeli ve takibinde olmalıdır. Anne adayının doğumunun da bütün imkanların olduğu bir hastanede olması her zaman için tercih sebebi olmalıdır. Medical Park Gaziantep Hastanesi yıllardır bölgemize hizmet vermekte yaklaşık bir 12 yıldır prematüre bebeklerin takibi adına gereken her şey yapılmaktadır' dedi.

Etkinlikte prematüre bebeklere sahip olan aileler zor bir süreci başarıyla tamamlamanın sevincini yaşadıklarını çocuklarının kucaklarında olmalarından mutluluk duyduklarını belirtti.